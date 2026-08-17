En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Mininterior pide a empresas de construcción donar materiales para familias afectadas en Buenaventura

Mininterior pide a empresas de construcción donar materiales para familias afectadas en Buenaventura

Rodrigo Lara defendió la autoconstrucción como salida rápida para las familias de zonas de bajamar que no quieren abandonar sus barrios.

Rodrigo Lara Restrepo
Rodrigo Lara Restrepo.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lanzó un llamado a las empresas privadas del sector de la construcción para que se sumen con donaciones de materiales a la atención de las familias que perdieron su vivienda por el terremoto, especialmente en Buenaventura. "Quiero hacer un llamado especial a la solidaridad de las empresas privadas que producen cemento, ladrillos, cubiertas, madera, acero, herramientas y demás materiales de construcción para que se sumen a la red de aportes y donaciones", afirmó.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El ministro se refirió específicamente al caso de Buenaventura. En los sectores tradicionales de bajamar, donde existen viviendas palafíticas —aquellas que están construidas sobre estacas de madera que se elevan desde el suelo— hay familias que llevan décadas asentadas alrededor de esos barrios. Según Lara, las condiciones jurídicas y urbanísticas de esos terrenos impiden que el Estado construya allí un proyecto formal de vivienda, y muchas familias tampoco están dispuestas a dejar el lugar donde han construido su vida.

Últimas noticias

Shakira.jpg
Pacífico

Shakira construirá 10 escuelas y donará un millón de dólares en el Chocó tras terremoto

Puerto de Buenaventura (1).jpg
Pacífico

Avanza recuperación de operaciones portuarias en Buenaventura

Por eso, Lara está afirmando que la solución más rápida es apoyar a esas familias para que reconstruyan sus propias casas con materiales donados, en lugar de dejarlas esperando meses en carpas mientras se busca otra alternativa. "Si una familia puede recuperar rápidamente su techo y su hogar mediante la autoconstrucción, ayudemosla a hacerlo", afirmó.

El funcionario insistió en que esta estrategia no compite con los programas oficiales de vivienda. "Esto no reemplaza, ni pretende reemplazar, los programas de reconstrucción y vivienda que ya está poniendo en marcha el presidente Abelardo De la Espriella. Es una respuesta complementaria, inmediata y solidaria para situaciones en las que la realidad exige soluciones diferentes", señaló.

El ministro cerró su intervención con un mensaje directo al sector privado. "Dar materiales a quien perdió su techo no es abandonarlo a su suerte. Es darle las herramientas para levantarse de inmediato, reconstruir su hogar y recuperar su dignidad", concluyó.

Relacionados

Rodrigo Lara

Buenaventura

Publicidad

Publicidad

Publicidad