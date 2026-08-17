Mininterior pide a empresas de construcción donar materiales para familias afectadas en Buenaventura

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lanzó un llamado a las empresas privadas del sector de la construcción para que se sumen con donaciones de materiales a la atención de las familias que perdieron su vivienda por el terremoto, especialmente en Buenaventura. "Quiero hacer un llamado especial a la solidaridad de las empresas privadas que producen cemento, ladrillos, cubiertas, madera, acero, herramientas y demás materiales de construcción para que se sumen a la red de aportes y donaciones", afirmó.

El ministro se refirió específicamente al caso de Buenaventura. En los sectores tradicionales de bajamar, donde existen viviendas palafíticas —aquellas que están construidas sobre estacas de madera que se elevan desde el suelo— hay familias que llevan décadas asentadas alrededor de esos barrios. Según Lara, las condiciones jurídicas y urbanísticas de esos terrenos impiden que el Estado construya allí un proyecto formal de vivienda, y muchas familias tampoco están dispuestas a dejar el lugar donde han construido su vida.

En estos días he recorrido algunos de los sectores más golpeados por el terremoto y he hablado directamente con alcaldes y, sobre todo, con las familias afectadas. Hay algo que debemos entender: la reconstrucción no puede tener una única fórmula para todo el país.



En muchas… pic.twitter.com/E38H311LKe — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) August 17, 2026

Por eso, Lara está afirmando que la solución más rápida es apoyar a esas familias para que reconstruyan sus propias casas con materiales donados, en lugar de dejarlas esperando meses en carpas mientras se busca otra alternativa. "Si una familia puede recuperar rápidamente su techo y su hogar mediante la autoconstrucción, ayudemosla a hacerlo", afirmó.

El funcionario insistió en que esta estrategia no compite con los programas oficiales de vivienda. "Esto no reemplaza, ni pretende reemplazar, los programas de reconstrucción y vivienda que ya está poniendo en marcha el presidente Abelardo De la Espriella. Es una respuesta complementaria, inmediata y solidaria para situaciones en las que la realidad exige soluciones diferentes", señaló.



El ministro cerró su intervención con un mensaje directo al sector privado. "Dar materiales a quien perdió su techo no es abandonarlo a su suerte. Es darle las herramientas para levantarse de inmediato, reconstruir su hogar y recuperar su dignidad", concluyó.