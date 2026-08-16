El emotivo reencuentro del rescatista con Sofía, la niña de 3 años que sobrevivió bajo los escombros

El rescate de Sofía, una niña de 3 años que permaneció atrapada durante más de seis horas bajo los restos del edificio Ariguaní, en Cali, tuvo un segundo momento días después de la emergencia: el reencuentro con el bombero que participó en su extracción.

La niña se encontraba junto a su madre, Estefanía Echavarría, entre los restos de la edificación ubicada en el sector El Refugio. El edificio, de siete niveles y destinado a vivienda, colapsó tras el terremoto de 7,4 ocurrido el lunes en San José del Palmar, Chocó.

¿Cómo fue el rescate de Sofía bajo los escombros?

Duque llegó al punto de intervención para relevar a otros integrantes de los organismos de emergencia. Al ingresar, encontró a Estefanía en una zona donde tenía dificultades para respirar y posteriormente ubicó a Sofía en otro sector de la estructura.



El bombero relató a Noticias Caracol que consiguió establecer contacto físico con la menor en medio del reducido espacio en el que permanecía atrapada.

“Yo metí la mano y la toqué. Entonces, cuando le toqué la carita, ella empezó a llorar y me agarró la mano”, recordó Duque.

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Sofía tenía parte del rostro cubierto por un elemento de la estructura. Tras comprobar que estaba consciente, el rescatista comenzó a trabajar para liberarla de manera progresiva. “Yo le dije, ‘Te voy a sacar de aquí con vida”, contó el bombero.

Primero logró despejarle el rostro y después consiguió sujetarla por el tronco para retirarla de la zona donde permanecía atrapada. Durante la extracción, la pequeña tomó un fragmento de los escombros con una mano mientras mantenía la otra agarrada de la mano del rescatista.

Una vez fuera de la estructura, Sofía fue entregada al personal de la ambulancia para recibir atención médica. El momento quedó registrado en video y fue seguido por personas que permanecían cerca de la zona de emergencia.

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¿Qué pasó con la madre de Sofía después del rescate?

Mientras Sofía era trasladada, Estefanía continuaba atrapada dentro de la estructura. Duque regresó para participar en el procedimiento de estabilización y extracción de la mujer, quien presentaba dificultades respiratorias.

El bombero explicó que fue necesario suministrarle oxígeno y retirar progresivamente los materiales que la rodeaban antes de completar la extracción.

“Entonces, cuando yo volteé, pues, para la mamá, la mamá tenía escombros en el cabello. Inmediatamente le dije, ‘Por favor, vamos a soportarla con oxígeno’”, señaló.

La operación contó con la participación de varios integrantes de los organismos de emergencia. Estefanía finalmente fue retirada del lugar y trasladada para recibir atención médica. Posteriormente continuó su recuperación en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en Cali.

¿Cómo fue el reencuentro de Sofía con su rescatista?

Días después del rescate, Noticias Caracol buscó nuevamente a Duque para propiciar un encuentro con la familia. El bombero aceptó regresar para ver a Sofía.

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El reencuentro tuvo un significado especial para el rescatista, quien explicó que normalmente los equipos de emergencia no tienen la posibilidad de saber qué ocurre con las personas que logran sacar de una situación de peligro.

“Uno rescata y uno sabe que hizo un buen trabajo, pero la mayoría de veces no sabe qué pasa después”, explicó Duque.

En esta ocasión, pudo volver a encontrarse con Sofía y comprobar personalmente que la niña avanzaba en su recuperación junto a su familia.