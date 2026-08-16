Video: Virgen quedó intacta entre los escombros tras el terremoto en Quibdó

El terremoto que sacudió al país el 10 de agosto dejó escenas de destrucción en diferentes zonas del país. En Quibdó, Chocó, uno de los casos que llamó la atención ocurrió en un negocio de ropa del centro de la ciudad, donde gran parte de la infraestructura terminó destruida, pero una escultura de la Virgen permaneció intacta.

El establecimiento llevaba 70 años funcionando en la capital del Chocó. Sus propietarios acostumbraban abrir las puertas a las 7:00 de la mañana, pero el lunes del terremoto decidieron ingresar más tarde. Cuando llegaron al lugar, encontraron el negocio afectado y el techo completamente en el piso.

Entre los elementos que permanecieron en el establecimiento estaba una escultura de la Virgen que se encontraba sobre un estante. A pesar de la destrucción alrededor, la imagen no sufrió daños.

¿Qué pasó con el negocio tras el terremoto en Quibdó?

El establecimiento, dedicado a la venta de ropa, sufrió daños importantes en diferentes espacios. La zona donde estaba la caja para recibir los pagos, los vestieres y otros sectores destinados a la atención de los clientes quedaron afectados por el colapso de la estructura.

Una reportera de Noticias Caracol mostró las condiciones del lugar y explicó que los comerciantes encontraron la escultura religiosa intacta durante la inspección posterior al terremoto.

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La Virgen permanece en el mismo lugar como una forma de agradecimiento por parte de los comerciantes, quienes también lograron recuperar parte de la ropa que estaba dentro del establecimiento y la almacenaron después de la emergencia.

¿Por qué la Virgen quedó intacta entre los escombros?

La escultura permaneció sobre el estante pese a que el techo y parte de la infraestructura del negocio colapsaron. La situación fue descrita durante el recorrido realizada por la reportera, que registró las condiciones del establecimiento después del terremoto.

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El caso se convirtió en una de las imágenes particulares que dejó la emergencia en Quibdó. Mientras los comerciantes revisaban las pérdidas materiales, encontraron en la Virgen uno de los elementos que permanecieron sin afectaciones visibles.

La reportera destacó además que el establecimiento representa una fuente de empleo y señaló la intención de sus propietarios de volver a abrir el negocio.

La escena registrada muestra el contraste entre la destrucción de la estructura y la permanencia de la escultura religiosa, que los propietarios decidieron conservar en el lugar como muestra de agradecimiento por haber podido revisar el establecimiento después de la emergencia.