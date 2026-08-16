Hallan entre escombros del terremoto al abogado Juan José Salazar, mencionado en el caso Uribe

Desde el pasado lunes, familiares y amigos del abogado Juan José Salazar permanecían a la espera de noticias sobre su paradero, luego de que quedara atrapado en el edificio Ana Pilar, ubicado en el sur de Cali, tras el terremoto que provocó el colapso de la edificación.

Salazar se encontraba en el inmueble junto a su novia, Valentina Marcano, cuando ocurrió la tragedia. Desde ese momento, los organismos de búsqueda y rescate adelantaron labores para localizar a las personas que permanecían bajo los escombros.

En las últimas horas se confirmó una de las noticias más dolorosas para sus familiares y allegados: el cuerpo sin vida de Juan José Salazar fue encontrado durante la madrugada, poniendo fin a varios días de incertidumbre entre quienes esperaban encontrarlo con vida.

El abogado Diego Cadena y Pipe Caballero lamentaron la muerte de Juan José Salazar, un reconocido abogado de Cali. Su cuerpo fue encontrado en las últimas horas bajo los escombros del edificio Ana Pilar, sur de la ciudad, que se desplomó durante el terremoto del pasado lunes. pic.twitter.com/ukXE175kNy — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 16, 2026

Salazar era abogado y fue mencionado en el proceso judicial relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese caso, estuvo vinculado junto al abogado Diego Cadena, con quien mantenía una relación profesional. Ambos fueron investigados por hechos relacionados con el presunto ofrecimiento de beneficios a testigos que podrían favorecer al expresidente.



Tras conocerse el hallazgo, el abogado Diego Cadena y Pipe Caballero expresaron su tristeza a través de redes sociales y lamentaron profundamente la muerte de Salazar.

“Que mi Dios lo reciba en su santa gloria, Juan José. Me quedo con agradecimiento eterno y con una deuda pendiente: mantener incólume su nombre y su honra”, expresó Caballero.

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Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el paradero de Valentina Marcano, novia de Juan José Salazar, quien también se encontraba en el edificio Ana Pilar al momento del terremoto. Los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda entre los escombros.