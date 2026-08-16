Roldanillo, Valle: más de 3.000 viviendas afectadas tras el terremoto y 12.000 damnificados

Una grave emergencia despues del terremoto afecta al municipio de Roldanillo, Valle, donde más de 3.000 viviendas presentan daños y alrededor de 12.000 personas han resultado damnificadas, según informó el líder cívico Juan José Madrid durante una jornada de recuperación y atención a las víctimas.

La emergencia ocurre mientras el municipio conmemora sus 450 años de historia, situación que ha generado un fuerte impacto no solo en las familias afectadas, sino también en la economía local y en los proyectos de desarrollo turístico que venía impulsando la población.

Destrucción en Roldanillo, Valle del Cauca Foto de: AFP

“Esto es una tragedia muy fuerte para este pueblo, muchas famlias afectadas, es muy duro ver a nuestro pueblo así”, manifestó Madrid, quien explicó que actualmente varias familias permanecen en albergues tras perder sus viviendas. Aunque ya se han recibido donaciones de alimentos, medicamentos y otros elementos básicos, los líderes locales advierten que las necesidades aumentarán durante los próximos días.

Uno de los principales desafíos está relacionado con la infraestructura. De acuerdo con el líder cívico, el centro municipal deberá ser demolido debido a los daños ocasionados por la emergencia. Además, más de 600 viviendas requieren una evaluación estructural para determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles deberán ser demolidas completamente.



Las autoridades y organismos de apoyo adelantan labores de limpieza y retiro de escombros. Sin embargo, todavía queda una gran cantidad de material por retirar de las viviendas afectadas, tanto en la zona urbana como en el sector rural. Ante la magnitud de la situación, los habitantes de Roldanillo hacen un llamado al Gobierno nacional, al Gobierno Departamental y a la comunidad internacional para fortalecer las ayudas destinadas a la recuperación del municipio.

Entre las principales necesidades se encuentran la presencia de ingenieros y profesionales especializados en estructuras, materiales de construcción, alimentos y ropa, además de asistencia para las familias que perdieron sus viviendas.