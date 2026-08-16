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Gobernación del Valle pide apoyo de expertos para evaluar daños de edificaciones tras terremoto

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle señaló que la participación de profesionales especializados será fundamental para contar con diagnósticos confiables que permitan tomar decisiones frente a las viviendas afectadas.

Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca.
Casa afectada por el terremoto en El Cairo, Valle del Cauca. Foto EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La Gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado a ingenieros civiles, especialistas en estructuras y arquitectos para sumarse a las labores de evaluación de las edificaciones afectadas por el reciente terremoto registrado en el departamento.

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La convocatoria busca reforzar las inspecciones que actualmente realizan equipos técnicos en los municipios afectados.

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El objetivo es determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles que presentan daños y establecer si requieren intervención, restricciones de uso o eventual demolición.

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AFP

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, Francisco Javier Tenorio, señaló que la participación de profesionales especializados será fundamental para contar con diagnósticos confiables que permitan tomar decisiones frente a las viviendas afectadas.

“Estamos convocando a los arquitectos, a la Sociedad de Arquitectos, a la Sociedad de Ingenieros y a todos aquellos profesionales que nos puedan prestar colaboración”, indicó Tenorio.

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El funcionario resaltó además el trabajo de los organismos de socorro, entre ellos Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, por su participación en las labores de atención y protección de la población afectada. Los arquitectos e ingenieros que deseen contribuir con las jornadas de inspección pueden comunicarse a los números 315 5846176, 322 5425084 y 315 5299442.

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