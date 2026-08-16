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Encuentran sin vida a Valentina, la madre del pequeño Salomón, bebé rescatado en Cali

Valentina Vanegas y su hermano Juan Esteban fueron hallados sin vida tras seis días bajo los escombros del edificio Limonar.

Valentina, madre del pequeño Salomón
Valentina, madre del pequeño Salomón
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

La búsqueda en el edificio Limonar, ubicado en el barrio Capri, al sur de Cali, uno de los sectores más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, culminó con una lamentable noticia, pues luego de seis días bajo los escombros, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de Valentina Vanegas, de 39 años, así como el de su hermano, Juan Esteban Vanegas.

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Resulta que los dos estaban atrapados en una estructura de cinco pisos que terminó colapsando tras el terremoto de magnitud 7,4. Durante la búsqueda, tanto rescatistas como familiares mantuvieron la esperanza de encontrar a los dos hermanos con vida; sin embargo, esto no fue posible.

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Bebe rescatado en teblor cali.jpg.jpeg
Rescatan a bebé y su madre en Cali en medio de los escombros luego de terremoto
Foto: captura de video

¿Quién era Valentina, la madre del pequeño Salomón?

Valentina era la madre del pequeño Salomón, el bebé de dos meses que fue milagrosamente rescatado con vida de la misma estructura el pasado 12 de agosto. El menor estuvo atrapado junto a su padre, Juan David Gómez, quien también fue hallado con vida durante el rescate.

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Sin embargo, la confirmación sobre Valentina despertó dolor entre familiares y funcionarios que acompañaron la emergencia. De acuerdo con el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, expresó sus condolencias y destacó el trabajo realizado por los equipos que siguen participando en la búsqueda y rescate de los afectados por el terremoto.

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Durante casi una semana, los familiares mantuvieron la esperanza de hallar a Valentina con vida. De hecho, Juliana Velásquez, prima de la mujer, reveló que ella y su hermano estaban en el primer nivel del inmueble cuando ocurrió el terremoto, por lo que consideraban que habían logrado movilizarse hacia otras zonas del edificio.

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¿Cómo fue rescatado Salomón?

El rescate de Salomón, así como el de su padre, Juan David, ocurrió el 12 de agosto, dos días después de la tragedia, en medio de los operativos realizados en el edificio Limonar.

Los rescatistas tuvieron que guardar silencio para identificar señales de vida. En medio de la operación escucharon la voz de Gómez, quien con las pocas fuerzas que tenía decía: “Aquí estoy con un bebé”.

Desde ese momento, los equipos concentraron todos sus esfuerzos en retirar los elementos que impedían llegar hasta ellos y, finalmente, el bebé fue encontrado con dificultad para respirar y algunos impactos leves en su cuerpo.

Tanto Salomón como su padre fueron trasladados posteriormente a centros asistenciales y, de acuerdo con la información entregada, permanecen estables.

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