Diputados paisas pidieron celeridad a Minambiente para tramitar con India translado de hipopótamos

Luego de que el Ministerio de Ambiente solicitara al gobierno indio autorización para la translocación de hipopótamos, diputados de Antioquia respaldan la iniciativa que evitaría la eutanasia de 80 ejemplares.

Se trata de la propuesta que se recibió el Gobierno nacional por parte del multimillonario Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, quien solicitó formalmente a través de un comunicado que se suspenda la decisión adoptada de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos.

El multimillonario ofreció hacer una reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los animales a un hogar permanente en su centro de animales Vantara, en India. Hay que mencionar que este enorme zoológico, situado en el estado noroccidental de Guyarat, es considerado uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo.

Ante esta propuesta, los diputados de la Asamblea de Antioquia, donde hace unos días se realizó un debate sobre este mismo tema, indicaron que es una buena propuesta para salvaguardar la vida de estos animales y que el Gobierno nacional debería estar analizándola de manera prioritaria.



"Si yo fuera el presidente, ya tendría a mi canciller hablando con el multimillonario y poniéndose de acuerdo en números para llevarme esos 80 hipopótamos. Si el gobierno colombiano no se pone la 10, pues lo que va a hacer el multimillonario es que va a retirar su propuesta", dijo uno de los corporados. Siempre es una de las medidas o una de las propuestas que hemos tenido siempre sobre la mesa, puede hacer la traslocación de la cantidad de animales que se puede a diferentes países", aseguró otro de ellos consultado por Blu Radio.

"Yo creo que eso hay que tomarlo con calma, porque son decisiones que hay que tomarlas entre muchas entidades y entre muchas colectivos, por así decirlo, que están haciendo fuerza para cuidar la vida de los hipopótamos", opinó un tercer diputado.

Además, los diputados insisten en que lo más importante es poder pensar una solución a largo plazo, dada la capacidad de reproducción que tienen los hipopótamos, pues por el momento solo se habla de trasladar 80 de estos animales, pero en total se tiene conocimiento que pueden haber más de 200 ejemplares.

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Por su parte, según la Autoridad Central de Zoológicos de la India, Vantara, a la fecha el sitio alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales, lo que deja en evidencia la capacidad para albergar a los hipopótamos.