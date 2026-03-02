En vivo
Alcaldía de Barrancabermeja exige a la CAS activar protocolo por hipopótamos invasores

El Distrito reporta avistamientos de hipopótamos en ciénagas y zonas cercanas a escuelas y viviendas rurales, por lo que solicita medidas urgentes para prevenir posibles ataques.

Avistamiento de hipópotamo en Barrancabermeja.
Avistamiento de hipópotamo en Barrancabermeja.
// Suministrada
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 2 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

