Alcaldía de Barrancabermeja exige a la CAS activar protocolo por hipopótamos invasores

La Administración Distrital de Barrancabermeja advirtió que, pese a múltiples alertas y reportes de avistamientos de hipopótamos en zonas rurales y humedales del municipio, la autoridad ambiental regional no ha activado el protocolo de captura y reubicación de estos animales, considerados una especie invasora y de alto riesgo para la comunidad.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, aseguró que la alcaldía ha cumplido con las acciones preventivas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como jornadas de ahuyentamiento, capacitación comunitaria y articulación con la Policía Ambiental.

“Hemos hecho lo que nos corresponde acciones de prevención, pedagogía con la comunidad y monitoreo constante, pero no contamos con presupuesto ni logística para capturar un animal de este tamaño. Ese procedimiento le corresponde a la autoridad ambiental”, explicó el funcionario.

Granados enfatizó que el hipopótamo es uno de los animales más peligrosos de África y puede atacar por comportamiento territorial, no por hambre, lo que incrementa el riesgo para habitantes de sectores cercanos a ciénagas y humedales.



Según la alcaldía, se han identificado ejemplares en Cuatro Bocas, la ciénaga del Opón, Tierra Adentro y un humedal que conecta con el caño La Cira Infantas. Además, advierten que los animales se desplazan principalmente en horas nocturnas y cerca de escuelas y viviendas rurales.

El secretario señaló que ya hay presencia de al menos dos hipopótamos y que estos estarían descendiendo desde zonas como Doradal por el río Magdalena, incluso se reportó otro ejemplar en Yondó, municipio ubicado frente a Barrancabermeja.

La administración local también alertó por los daños ecológicos que causa la especie invasora, como la destrucción de humedales, alteración de ecosistemas estratégicos y afectación de fauna nativa, enfatizando que cada animal puede consumir más de 200 kilos de pasto al día y generar alta contaminación en fuentes hídricas.

Además, señalaron el riesgo para especies como el manatí antillano en vía de extinción o el jaguar y otras que habitan estos corredores biológicos, ya que los mata por apropiarse de sus territorios.

Granados insistió en que se debe aplicar el principio de precaución y no esperar a que ocurra un ataque. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS sólo realizaron videos de la situación, pero no han hecho nada más.

“No debemos esperar a que un niño o un habitante resulte herido, lo responsable es capturarlos y reubicarlos, por ejemplo, en zoológicos o sitios autorizados como la Hacienda Nápoles”, afirmó.

Recordó que la captura de un hipopótamo puede superar los 100 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el municipio.

Finalmente, la alcaldía anunció que evalúa acciones jurídicas contra la autoridad ambiental y el Gobierno Nacional por omisión.

“Nos vemos en la obligación de tomar acciones legales, no vamos a permitir que nuestra comunidad siga en riesgo por una problemática heredada desde la época del narcotráfico, cuando Pablo Escobar introdujo estas especies al país. Hemos denunciado desde el mes de diciembre y no han hecho nada, hoy estamos viviendo las consecuencias, pero eso no es excusa ante la falta de respuesta institucional”, concluyó el secretario.