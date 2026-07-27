“A Juliana Guerrero se le subió el poder a la cabeza, descarada”: Andrea Petro

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, lanzó fuertes críticas contra Juliana Guerrero durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales. En medio de la controversia que rodea a la exfuncionaria, Andrea aseguró que la joven “se le subió el poder a la cabeza” y la calificó como una persona “descarada”, al tiempo que sostuvo que deberá responder ante las autoridades por los presuntos hechos que se investigan.

Desde el inicio de la conversación, Andrea Petro dejó claro que comparte la preocupación expresada por su madre frente al caso de Juliana Guerrero, aunque aclaró que nunca tuvo una relación cercana con ella.

“Me parece que hay una parte de narcisismo ahí también. Es una persona que se le subió el poder a la cabeza siendo tan joven”, afirmó. La hija del mandatario señaló que, en su concepto, Guerrero carecía de la experiencia suficiente para ejercer la influencia política que, según ella, intentó consolidar dentro del Gobierno Nacional.

“Ella tiene que responder a las autoridades realmente por sus presuntos delitos. Nadie está por encima de la ley”, manifestó.



“Era bastante empoderada, pero ella sola”

Durante la entrevista, Andrea Petro aseguró que desde hace tiempo había escuchado comentarios sobre el comportamiento de Juliana Guerrero dentro del Gobierno.

Según relató, varias personas le expresaron que la exfuncionaria asumía actitudes de autoridad sin tener un cargo que justificara ese nivel de influencia: “Ella llegaba a mandar a todo el mundo como si ya tuviera un rol y nunca tenía un rol. Es una actitud que siempre la he criticado en ella”, sostuvo. Incluso fue más allá al cuestionar la imagen pública que, a su juicio, proyectó Guerrero en medio de las investigaciones.

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“Me parece que es una descarada. Si tú no tienes plata, no tienes cómo mostrar un bolso de 30 millones de pesos. Eso no se hace. Es reírse en la cara de las personas”, afirmó. Andrea también señaló que, independientemente del desenlace judicial, considera que las evidencias conocidas hasta el momento obligan a que el caso sea investigado.

Defensa del Gobierno Petro

Aunque fue crítica frente a varios episodios ocurridos durante la administración de su padre, Andrea Petro defendió el balance general del Gobierno y aseguró sentirse orgullosa de los resultados obtenidos.

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Reconoció que hubo errores, especialmente durante los primeros años del mandato, mencionando los escándalos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cuestionando el desempeño de algunos ministros.

“Hubo errores que hay que asumir. Era la primera vez que la izquierda gobernaba este país y los últimos dos años de gobierno fueron bastante positivos”, expresó.A su juicio, también existieron bloqueos políticos y dificultades institucionales que limitaron la ejecución de varias iniciativas gubernamentales.

Gustavo Petro // Foto: Presidencia - Andrea Fuentes

Respuesta a las declaraciones de Álvaro Leyva

Otro de los temas abordados fue la controversia generada por las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva sobre el presidente Gustavo Petro. Andrea Petro rechazó de manera categórica esos señalamientos y afirmó que estuvo presente en varios de los episodios mencionados por Leyva.

“Él ha inventado situaciones donde yo estuve presente. Yo acompañé muchísimo a mi papá en sus viajes internacionales”, aseguró. La hija del jefe de Estado sostuvo que las afirmaciones del exfuncionario obedecen, según su percepción, a una búsqueda de protagonismo.

Niega rumores sobre una relación sentimental

Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre los rumores que han circulado respecto a una supuesta relación sentimental entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero.

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Andrea Petro descartó tajantemente esa posibilidad: “No, hombre. Yo conozco los gustos de mi papá. Para nada”, respondió. Afirmó que el trato del mandatario hacia Guerrero era más cercano a una actitud paternal que a cualquier otro tipo de vínculo personal.

Una familia marcada por el poder

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando Andrea Petro habló sobre la situación interna de la familia presidencial. La hija del mandatario confirmó que actualmente la familia se encuentra profundamente dividida y atribuyó esa fractura al impacto del ejercicio del poder.

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“La familia actualmente está completamente fracturada por el poder. Ya prácticamente no hablamos entre nosotros”, confesó. Indicó que esa división comenzó con el escándalo judicial que involucra a Nicolás Petro y que posteriormente se profundizó con las tensiones derivadas del Gobierno.

Asimismo, confirmó que trabaja en una autobiografía dividida en dos tomos, en la que narrará episodios personales, familiares y políticos, incluyendo su relación con la primera dama, Verónica Alcocer.

Verónica Alcocer. Foto: AFP

Juliana Guerrero, un episodio que marcó el cierre del Gobierno

Para Andrea Petro, el caso de Juliana Guerrero representa uno de los episodios más delicados del actual Gobierno y considera que pudo tener un impacto político importante durante la campaña presidencial.

“Hace parte de uno de esos puntos por los cuales muchas personas no nos dieron su voto”, afirmó. No obstante, insistió en que el caso debe resolverse dentro de los canales institucionales y reiteró que toda persona investigada conserva la presunción de inocencia mientras las autoridades determinan su responsabilidad.