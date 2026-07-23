UNGRD explica para qué son los $4 billones: Javier Pava dice que serán para fenómeno de El Niño

La declaratoria de situación de desastre nacional por riesgo inminente y la destinación de cerca de 4 billones de pesos para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño han generado un intenso debate en el país. Mientras diversos sectores cuestionan la oportunidad de la medida y el destino de los recursos, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, defendió la decisión del Gobierno al asegurar que los recursos estarán enfocados en proteger a la población más vulnerable antes de que se presenten las mayores afectaciones climáticas.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Pava explicó que la declaratoria de desastre no responde a una emergencia ya materializada, sino a un riesgo inminente sustentado en los pronósticos internacionales sobre la evolución del fenómeno de El Niño.

“No podemos esperar hasta que ya estén los impactos para plantear una estrategia de desastres y unas acciones de recuperación que siempre terminan siendo insuficientes y tardías”, afirmó el funcionario.Según el director de la UNGRD, por primera vez en Colombia se adopta una declaratoria de desastre antes de que ocurran los impactos, aprovechando las herramientas que contempla la Ley 1523 para actuar de manera preventiva.

Recursos para proteger a la población más vulnerable

Uno de los principales interrogantes planteados durante la entrevista fue el destino específico de los cerca de 4 billones de pesos que administrará la entidad. Pava fue enfático en señalar que los recursos no serán utilizados para cubrir deudas del sector eléctrico, ni para atender obligaciones relacionadas con subsidios tarifarios o la opción tarifaria.



“Esa plata va para atender a la población más pobre, porque la Ley 1523 y constitucionalmente debemos proteger a los más desfavorecidos”, sostuvo. Explicó que una de las prioridades será fortalecer alternativas que permitan reducir el impacto de posibles interrupciones en el suministro de energía y agua, especialmente en las comunidades más expuestas a los efectos de la sequía.

grafico-temperatura-mar-monitoreo-fenomeno-el-nino.jpg Mapa global que ilustra las variaciones en la temperatura de la superficie marina en comparación con los promedios históricos de 1993 a 2016, destacando en el océano Pacífico ecuatorial la zona delimitada para el monitoreo del fenómeno de El Niño.

Paneles solares, una de las principales apuestas

Uno de los temas que más controversia generó durante la entrevista fue la intención del Gobierno de impulsar una compra masiva de paneles solares como parte de la estrategia de mitigación.

Ante los cuestionamientos sobre la premura del proceso y la cercanía del cambio de gobierno, Pava aseguró que la actual administración no alcanzará a ejecutar las compras.

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“Nosotros queremos dejar todo esto organizado. El próximo gobierno tendrá la facultad ya de contratar con quienes correspondan”, explicó.El funcionario indicó que la UNGRD abrirá una convocatoria pública para conformar un banco de proveedores con disponibilidad de equipos, garantizando transparencia y veeduría ciudadana durante el proceso.

Asimismo, rechazó las versiones que apuntan a intereses particulares detrás de la adquisición: “No existe ningún interés más allá de que las comunidades que lo requieran puedan tener acceso a eso”, afirmó.

Preparativos frente al fenómeno de El Niño

Durante la conversación, Pava insistió en que el Gobierno viene adelantando acciones preventivas desde hace varios meses, luego de conocerse los primeros reportes internacionales sobre el desarrollo del fenómeno climático.

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Según explicó, se han realizado mesas de trabajo con los sectores de agricultura, salud, energía y agua para preparar respuestas anticipadas frente a posibles incendios forestales, desabastecimiento hídrico y afectaciones en la producción de alimentos.

El director recordó además que la entidad fortaleció su capacidad operativa mediante la adquisición de helicópteros especializados para combatir incendios forestales y la reorganización de carrotanques destinados al suministro de agua en distintas regiones del país.

Panel solar Foto: referencia, ImageFX

Debate sobre las prioridades

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre si esos recursos podrían destinarse a cubrir las millonarias deudas que mantiene el Estado con el sector eléctrico, una medida que, según algunos analistas, contribuiría a evitar un eventual riesgo de apagón.

Sin embargo, Pava reiteró que esas decisiones corresponden a otras entidades del Gobierno y que la misión de la UNGRD está definida por la legislación vigente.

“Yo puedo responder frente a las decisiones que se hicieron de recomendar una declaratoria por riesgo inminente y de las medidas que se van a adoptar. Las decisiones sobre tarifas corresponden a otras autoridades”, puntualizó.

Cambio climático exige anticipación

El director concluyó señalando que el país enfrenta fenómenos climáticos cada vez más extremos y frecuentes, por lo que insistió en que la gestión del riesgo debe pasar de reaccionar ante las emergencias a prepararse antes de que ocurran.

En ese sentido, defendió que los recursos extraordinarios buscan reducir el impacto social del fenómeno de El Niño sobre las comunidades más vulnerables, especialmente en materia de acceso al agua, seguridad alimentaria y suministro de energía.