Gobierno financiará medidas para fenómeno de El Niño con recursos de Colombia Solar

El presidente Gustavo Petro no solo declaró la situación de desastre nacional ante la inminencia del fenómeno de El Niño, sino que ordenó reasignar 4 billones de pesos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de los cuales se conoció este miércoles que no estaban siendo utilizados por el programa de Colombia Solar, que busca instalar paneles solares en las poblaciones más vulnerables del país.

Lo que explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante su visita a Barranquilla fue que esos dineros no se habían alcanzado a adjudicar, por ende la iniciativa solo está avanzando con la mitad de los recursos prometidos para “garantizar su funcionamiento”.

“Recordemos que el programa de Colombia Solar empezó con una inversión de 8.4 billones de pesos, cuatro de ellos fueron destinados a un contrato que firmamos el 29 de diciembre con Gecelca; donde ya ellos están en los trámites de poder contratar e implementar, ya que era importante probar que el programa funcione. Mientras tanto, habían otros $4 billones que no alcanzamos a asignar, esos son los que el Presidente Gustavo Petro ordenó que se asignen a la Unidad de Gestión del Riesgo, para que ellos puedan comprar paneles y kits solares”, dijo inicialmente.

“Nosotros necesitamos que los operadores de red nos ayuden a instalar paneles solares de acuerdo a la capacidad de la red y hasta donde podamos, porque no en todos lados se genera sol”, agregó.



Precisamente, el ministro Palma criticó que desde el gobierno entrante hayan enviado esta semana un derecho de petición en el que piden suspender la ejecución de varios proyectos, entre esos el de Colombia Solar. Por tanto, su respuesta es que el gabinete del presidente Gustavo Petro gobernará “hasta el 6 de agosto hasta media noche”.

“El Gobierno entrante se negó a realizar el empalme, cuando queríamos entregar los datos. No quisieron ir y lo que hicieron fue pasarnos un derecho de petición que me pareció muy curioso, ya que nos piden parar la ejecución del programa de Colombia solar. Les respondemos aquí públicamente, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, vamos a gobernar hasta el 6 de agosto a la medianoche. Seguiremos avanzando en la implementación y la ejecución de los contratos vigentes de esta iniciativa”, aseguró.

El ministro de Minas y Energía llegó hasta la urbanización Villas de San Pablo para verificar las reducciones en las facturas de los primeros beneficiados del programa de Colombia Solar. Allí hay vecinos que han dejado de pagar hasta 100 mil pesos mensualmente en sus recibos y otros que aún están a la espera por la instalación de sus paneles solares, dado a que sostienen que ya les realizaron las encuestas preliminares.