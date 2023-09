¿Cómo ve el Gobierno de su papá? Esto respondió Andrea Petro en Mañanas Blu

Andrea Petro , la hija del presidente Gustavo Petro, compartió sus opiniones sobre el Gobierno de su padre y abordó temas relacionados con amenazas, ciberbullying y la situación de su familia.

Cuando se le preguntó sobre cómo veía el Gobierno de su padre desde la distancia, Andrea Petro respondió que ve avances, pese a que no se han podido sacar adelante las reformas que su papá plantea.

"Pues ni tanto a la distancia porque voy muy seguido a Colombia. ¿Cómo lo veo? Veo que no nos han dejado sacar las reformas como tienen que sacarlas, que los proyectos que tienen mi papá los tildan de irrealizables, son ambiciosos, pero no son imposibles, que muchas de sus reformas se apegan a las reformas que están aquí en Europa y quizá aquí han funcionado también. Colombia merece que estas funcionen. Veo que digamos hay unos está trabajando ahí en el tema de las ejecuciones de los ministerios", dijo

Andrea también señaló que la única crítica que tenía para el Gobierno es la comunicación: "Pero sí, la comunicación diría que deberían comunicar un poquito más con los medios de comunicación y no empoderar tanto a las personas que avanzan fake news. Pero el resto, yo lo que veo en el interior del Gobierno, todo lo que se está haciendo realmente para la gente y por la gente, y amerita un poquito más de atención y que la gente se entere realmente de lo que el gobierno ha podido hacer, que no se comunica, que no se hable, que la gente no está al tanto de esto."

Matoneo, un problema que afecta a todos

Durante la entrevista, Andrea Petro también habló sobre el matoneo y las amenazas que ha enfrentado, destacando la gravedad de este problema en las redes sociales. Enfatizó que el matoneo no tiene banderas políticas y que afecta a personas de todos los espectros políticos. También instó a la sociedad a tomar conciencia de las consecuencias del ciberbullying y a promover un ambiente más respetuoso en las redes sociales.

“Yo toda mi vida he sufrido de eso. Toda mi vida. Es una de las razones principales por las cuales yo vine aquí a Francia. Primero para encontrar mi propia identidad, porque cuando tú eres un adolescente y eres un niño, el matoneo de la gente todo el día diciéndote que tú eres una guerrillera cuando solo tienes 10 años es bastante pesado psicológicamente para un infante. Yo siempre estaba acostumbrada a los insultos y es normal que un niño esté acostumbrado a ese tipo de cosas. Todo lo que son las amenazas, también estaba acostumbrada a eso”, dijo.

Fiscalía abre investigación y toma decisiones

La Fiscalía informó este jueves que ya identificó a los supuestos autores de los mensajes amenazantes de muerte que recibió Andrea Petro Herrán, la hija mayor del presidente Gustavo Petro y que los citará a interrogatorio.

"En desarrollo oportuno de los actos urgentes una fiscal del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, identificó e individualizó a los presuntos responsables de los actos intimidatorios", aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Petro pidió el martes en sus redes sociales a la Fiscalía "usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija".

Todo después de que la hija de Petro denunciara que ha sido víctima de amenazas contra su integridad a través de redes sociales en las que utilizan perfiles falsos.

Petro Herrán compartió una captura de pantalla de una conversación en Instagram en la que un internauta la amenaza: "Ojala te maten prra hpt (sic)", se lee en el mensaje.

"¿Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? ¿Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia", escribió la hija del presidente.