¿Futbolistas de este equipo del FPC habrían amenazado con no entrenar por falta de pagos?

En medio de los rumores que rodean la situación económica de América de Cali, habría surgido una nueva versión que involucraría directamente al plantel profesional. Según esta información, algunos jugadores del cuadro escarlata se habrían plantado ante la dirigencia por unos supuestos pagos pendientes.

La versión señala que los futbolistas le habrían comunicado a la dirigencia que, a partir de este miércoles 23 de septiembre, no se concentrarían para el próximo partido si no se cumplía con las obligaciones económicas pendientes.

De acuerdo con esta información, el supuesto pago pendiente correspondería al salario del mes de agosto, que todavía no habría sido cancelado a los integrantes del plantel profesional.

América de Cali X: @AmericadeCali

Ante este panorama, directivos y jugadores tendrían previsto reunirse para intentar llegar a un acuerdo y evitar que la situación económica terminara afectando la preparación y participación del equipo en sus próximos compromisos.



El rumor surgió justo cuando América de Cali tiene programado un partido este miércoles frente a Águilas Doradas, desde las 7:30 de la noche. En caso de que la versión sobre la posible no concentración se concretara y el equipo no se presentara al compromiso, el conjunto antioqueño podría quedarse con los puntos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

Todo esto ocurre mientras América atraviesa un buen momento deportivo y ocupa la primera posición del todos contra todos en el segundo semestre de 2026.

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Sin embargo, la versión habría sido desmentida posteriormente. Según el medio local Zona Libre de Humo, no existiría una decisión del plantel de América de Cali de no presentarse al partido contra Águilas Doradas. Esta información habría sido respaldada por Acolfutpro, el gremio que representa a los futbolistas profesionales en Colombia.