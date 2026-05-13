Precios y localidades para Colombia vs. Costa Rica en Bogotá: link para comprar

Falta menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por ende, arranca el camino de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia para la preparación del equipo en esta competencia. El primer partido importante que tendrá el cuadro Tricolor será frente a su gente en Bogotá.

Ya hace unos meses lo había confirmado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y es que el 29 de mayo se dará el duelo Colombia vs. Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, como preparatorio de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, que además será un evento para despedir a la Tricolor.

A través de la web oficial de la FCF, se confirmaron los precios y localidades para este partido para que los hinchas de la Tricolor de las cuales ya se podrán adquirir en la página web oficial de TuBoleta.

Precios y localidades de Colombia vs. Costa Rica

Occidental — $490.000 + $70.000 de servicio

— $490.000 + $70.000 de servicio Oriental Lateral Baja Sur / Norte — $270.000 + $39.000 de servicio

— $270.000 + $39.000 de servicio Oriental Lateral Alta Sur / Norte — $270.000 + $39.000 de servicio

— $270.000 + $39.000 de servicio Oriental Central Baja — $390.000 + $56.000 de servicio

— $390.000 + $56.000 de servicio Oriental Central Alta — $390.000 + $56.000 de servicio

— $390.000 + $56.000 de servicio Norte Alta — $85.000 + $13.000 de servicio

— $85.000 + $13.000 de servicio Sur Alta — $85.000 + $13.000 de servicio

¿Cuáles son los convocados de Colombia vs. Costa Rica?

Por ahora, Néstor Lorenzo no ha dado a conocer la lista de convocados a la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, nombres como Luis Díaz, James Rodríguez, Camilo Vargas y Richard Ríos ya han sido confirmados que harán parte de esta fiesta para despedir a la Tricolor en la capital.



Este duelo se llevará a cabo el próximo lunes, 1 de junio, en Bogotá y contará con la transmisión de Blu Radio y el equipo de Gol Caracol con todo el equipo de expertos.