Nuevas reglas marcarán el Mundial: cambios, VAR y control para la pérdida de tiempo

A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, hay nuevas reglas que seguramente impactarán el desarrollo y el funcionamiento de los partidos, incluyendo los de la Selección Colombia.

Medidas para combatir el racismo en el campo de juego

El primer gran cambio es la llamada “Ley Vinícius”, una nueva norma que castigará a los futbolistas que se tapen la boca para conversar con rivales o árbitros. La medida surge porque era una práctica utilizada por algunos jugadores para evitar que les leyeran los labios cuando se referían a contrincantes o jueces. Toda la polémica alrededor de esta norma nació tras la desavenencia en Champions League entre Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni, quien realizó un insulto racista contra el brasileño y posteriormente fue sancionado por la UEFA.

En ese sentido, ningún jugador podrá taparse la boca para hablar con sus rivales o con el árbitro. Asimismo, a finales de febrero, la IFAB, organismo encargado de dictar las reglas del fútbol, anunció que a partir de la cita mundialista se sancionará a los jugadores que retrasen “deliberadamente” un saque de banda o un saque de arco. En el caso del saque de banda, el balón será entregado al rival; mientras que en el saque de puerta se concederá un tiro de esquina al equipo contrario.



Estas reglas buscan darle mayor agilidad a los partidos

Concretamente, si el árbitro considera que un jugador intenta perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará una cuenta regresiva visual de cinco segundos, al término de la cual aplicará la sanción correspondiente. Esta regla ya se aplica actualmente cuando un arquero retiene el balón con las manos durante demasiado tiempo.

En cuanto a los jugadores que finjan lesiones para perder tiempo, cuando el cuerpo médico ingrese al campo para asistirlos, deberán abandonar el terreno de juego y, si finalmente están en condiciones de continuar, no podrán regresar hasta un minuto después de la reanudación del partido.



Relacionado con el manejo del tiempo, los jugadores dispondrán de diez segundos, una vez el árbitro anuncie el cambio, para abandonar el terreno de juego. En caso contrario, el sustituto deberá esperar un minuto en la banda y luego aguardar la siguiente interrupción del juego para ingresar. Además, la IFAB anunció que el VAR podrá intervenir cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador o en acciones polémicas relacionadas con tiros de esquina.