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Blu Radio  / Deportes  / UEFA impone dura sanción contra Prestianni por insultos discriminatorios a Vinicius

UEFA impone dura sanción contra Prestianni por insultos discriminatorios a Vinicius

Un episodio en pleno partido de Champions League derivó en una sanción que marca postura frente a conductas discriminatorias.

Gianluca Prestianni - Jugador de Benfica
Foto: Redes sociales
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

La UEFA suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento "discriminatorio", aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años.

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle "mono" a la estrella del Real Madrid Vinícius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions el 17 de febrero.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación.

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el partido de vuelta, ganado por el Madrid.

El pasado 17 de febrero, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió en términos racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció al árbitro la acción de su rival. El colegiado detuvo el partido y en ese momento no hubo sanción disciplinaria.

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, la institución presidida por Alexander Ceferin sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) acordó suspender a Prestianni, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica).

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Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero. Además, solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión.

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