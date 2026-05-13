Así será la "concentración informal" de Colombia antes del Mundial; podrán votar en elecciones

La Selección Colombia ya tendría definido el cronograma previo al Mundial de la Fifa y uno de los puntos más llamativos será una “concentración informal” en Medellín, además de un permiso especial para que los futbolistas puedan participar en las elecciones presidenciales (la primera vuelta el 31 de mayo) antes del inicio oficial de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Según conoció Blog Deportivo, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo prepara una rueda de prensa en la que explicará detalles de la prelista de convocados (55 jugadores) y aclarará varios temas alrededor del equipo nacional. Entre ellos, el caso de James Rodríguez y los rumores surgidos tras la pasada convocatoria, cuando se habló de problemas físicos y una supuesta deshidratación del capitán colombiano.



Así se concentraría Colombia

El periodista Juan Pablo Hernández detalló en Blog Deportivo que el cronograma comenzaría el 18 de mayo en Medellín con una “concentración informal”. Aunque reglamentariamente por la Fifa todavía no pueden citar oficialmente a todos los futbolistas, la intención es reunir al grupo hasta el 23 de mayo para adelantar trabajos y encuentros con el cuerpo técnico. De hecho, vale recordar que James Rodríguez ya informó que estatrá a disposición de Lorenzo aproximadamente desde el 17 de mayo.

Posteriormente, los futbolistas volverán a reunirse entre el 25 y el 30 de mayo en Bogotá para preparar el amistoso de despedida frente a Costa Rica en El Campín de Bogotá.

Podrán ejercer el derecho al voto

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tendría contemplado otorgar un permiso especial para que los jugadores puedan salir de la concentración el 30 y participar en las elecciones del 31 de mayo. La idea, según Hernández, es que los integrantes de la tricolor tengan la posibilidad de “aportarle a la democracia” ejerciendo su derecho al voto.



Finalmente, el 1 de junio arrancará oficialmente la concentración principal para el Mundial 2026. Ese día se unirán los 26 jugadores definitivos de Lorenzo nuevamente en Medellín, donde permanecerían hasta el 4 o 5 de junio antes de viajar a San Diego (EE. UU.) para enfrentar a Jordania el 7 de junio en el último amistoso de preparación. Después del compromiso, Colombia permanecerá en territorio estadounidense y entre el 10 y el 11 de junio viajará a Guadalajara, sede elegida para preparar el debut mundialista.