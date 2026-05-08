Tres ciudades serán clave en la preparación de la Selección Colombia para el Mundial

A un mes del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, listo el itinerario que tendrá la Selección Colombia en su preparación para la competencia en los diversos amistosos que disputará para llegar al 100 % para la competencia y, según se conoció en Blog Deportivo de Blu Radio, tres ciudades serán clave en este proceso.

De acuerdo con Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol y Blog Deportivo, Medellín, Bogotá y San Diego (EEUU) serán las tres ciudades clave en la preparación de la Tricolor, que empezará a concentrarse desde el 25 de mayo en la capital antioqueña, como tentativa usando la sede de Atlético Nacional como se ha hecho anteriormente.

"Ya está el plan de trabajo de la Selección Colombia antes del Mundial 2026. Así se van a reunir en Medellín, allí van a esta trabajando unos días y viajan a Bogotá para el partido del 29 de mayo (frente a Costa Rica). Juegan ese partido y regresan nuevamente a Medellín. Allí van a estar hasta el 4 de junio, cuando estarán viajando a la ciudad de San Diego, en donde tendrán contra Jordania el último partido de preparación antes de la competencia", explicó el periodista.

Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma son los únicos que estarán fuera de este plan del equipo, debido a que disputarán la final de la UEFA Conference League, por lo tanto, se unirán al equipo directamente en Estados Unidos o en Guadalajara, México, en la zona de concentración que tendrá el plantel en la Copa del Mundo de la FIFA.



El 29 de mayo el equipo disputará un partido amistoso frente a Costa Rica en el estadio El Campín de despedida y, posteriormente, viajará a Estados Unidos para ultimar detalles antes del amistosos vs. Jordania y del debut oficial en la fase de grupos del Mundial.