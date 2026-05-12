Revelan nombres que estarían en lista preliminar de la Selección Colombia para el Mundial

La Selección Colombia empezó a mover piezas pensando en el próximo Mundial y, aunque todavía no hay una convocatoria oficial, en las últimas horas se conocieron detalles sobre algunos futbolistas que integrarían la lista preliminar manejada por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Si bien la lista no fue revelada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como sí se hizo en otros países, acá la situación fue diferente y los nombres que se han conocido es por parte de supuestas filtraciones de periodistas y en redes, en donde han aparecido los siguientes nombres:



Arqueros: Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Kevin Mier, Devis Vásquez, Juan Castillo y Jordan García.

Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Kevin Mier, Devis Vásquez, Juan Castillo y Jordan García. Laterales izquierdos: Johan Mojica, Deiver Machado, Álvaro Angulo y Cristian Borja.

Johan Mojica, Deiver Machado, Álvaro Angulo y Cristian Borja. Laterales derechos: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés Felipe Román y Mateo Castillo.

Daniel Muñoz, Santiago Arias, Andrés Felipe Román y Mateo Castillo. Defensores centrales: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta y Juan Cabal.

Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Yerson Mosquera, Carlos Cuesta y Juan Cabal. Volantes de primera línea: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano y Eduard Atuesta.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Nelson Deossa, Gustavo Puerta, Jhon Solís, Rafael Carrascal, Jorman Campuzano y Eduard Atuesta. Volantes ofensivos: James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla, Jorge Carrascal y Juan Manuel Rengifo.

James Rodríguez, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla, Jorge Carrascal y Juan Manuel Rengifo. Extremos: Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jaminton Campaz y Marino Hinestroza.

Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Kevin Serna, Jaminton Campaz y Marino Hinestroza. Delanteros: Luis Suárez, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Juan Camilo “Cucho” Hernández y Dayro Moreno.

Es importante aclarar que esto no es la lista oficial ni los nombres ahí son los que se encuentran en la lista preliminar.

Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

Claves en la elección de la lista de la Selección Colombia

En el arco, Camilo Vargas aparece como el guardameta titular indiscutido. El experimentado portero mantiene la confianza del cuerpo técnico y encabezaría la lista junto a David Ospina, quien continúa siendo considerado pese a las dudas físicas que lo han acompañado en los últimos meses.

En Blog Deportivo, Julián Capera, que en su canal personal también tocó el tema, recordó además que Borré ha sido tenido en cuenta por distintos entrenadores de la Selección Colombia: Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda y Néstor Lorenzo, lo que demuestra que existe una valoración técnica especial hacia su trabajo colectivo. “Algo le ven a Rafael Santos Borré en su trabajo, aunque no nos guste”, dijo.



David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Aunque las estadísticas favorecen actualmente al Cucho Hernández, en el debate también quedó claro que para los seleccionadores no todo pasa por los números. El caso de Rafael Santos Borré fue utilizado como ejemplo de futbolistas que cumplen funciones tácticas fundamentales más allá de los goles.

“Hay jugadores que los técnicos los tienen ahí, son como el viento: no los ven, pero se sienten”, explicó uno de los comentaristas al hablar de la importancia de ciertos

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Por eso, aunque la lista pueda ampliarse a 26 jugadores, la competencia entre delanteros seguirá siendo intensa. Luis Suárez parece tener un lugar asegurado, mientras que John Córdoba también gana terreno por continuidad y experiencia en el

El nombre del Cucho Hernández se convirtió rápidamente en uno de los más comentados tras conocerse los detalles de la conversación.

El delantero viene destacándose en el fútbol europeo y sus números respaldan el interés que habría despertado en el entorno de la Selección Colombia.

¿Por qué convocaron a Borré y no al 'Cucho' Hernández en la Selección Colombia? // Fotos: AFP y FCF