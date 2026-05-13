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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Sebastián Villa estaría en la lista de preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

Sebastián Villa estaría en la lista de preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

El extremo de 29 años manifestó que no pierde la fe de integrar el grupo de 26 jugadores que representarán a Colombia en la Copa del Mundo, que empezará el 11 de junio.

Sebastián Villa con Independiente de Rivadavia
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 13 de may, 2026

El futbolista colombiano Sebastián Villa aseguró que habría recibido información sobre su presencia en la prelista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial de 2026. Esto, llega en medio de la incertidumbre por los jugadores que están en ese listado, pues la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha oficializado ese selecto grupo.

Durante una entrevista concedida en Argentina a TyC Sports, el actual jugador de Independiente Rivadavia habló sobre el sueño que mantiene intacto de vestir nuevamente la camiseta de Colombia y disputar una Copa del Mundo. Aunque aclaró que no tiene confirmación oficial, sí reconoció que personas cercanas le han comentado que estaría incluido entre los 55 futbolistas preconvocados por Lorenzo.

“Sí, para mí me han mandado de que estoy (...) Desde chiquitico soñé con estar en la Selección Colombia. Trabajo todos los días y doble turno para poder estar”, afirmó Villa cuando fue consultado directamente sobre la posibilidad de integrar la lista preliminar. Sin embargo, el atacante también admitió que vive con incertidumbre porque la FCF decidió no hacer pública la convocatoria amplia.

El colombiano confesó además que sigue con expectativa cualquier posible comunicación desde Colombia.

“Mi celular está ahí 24/7, cualquier llamado”, relató entre risas, antes de contar que constantemente revisa junto a su esposa si existe alguna novedad sobre la selección: “Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión y espero hasta último momento”, añadió.

El pasado judicial de Villa

En la entrevista, Villa también se refirió a los procesos judiciales que marcaron su carrera durante su paso por Argentina. El extremo aseguró que cometió errores personales, aunque insistió en que la justicia determinó su inocencia.

“Siempre estuve a la orden de la justicia para todo lo que me necesitaran y gloria a Dios pude ser absuelto”, expresó el futbolista, quien señaló que actualmente está enfocado en su familia y en convertirse en “un mejor ejemplo”.

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El atacante antioqueño atraviesa un buen momento deportivo en el fútbol argentino, donde recientemente fue destacado entre los mejores jugadores del campeonato junto a Ángel Di María y Leandro Paredes. De hecho, durante la conversación dejó claro que mantiene intacta la ilusión de disputar el Mundial con Colombia.

En pocos días se oficializará la lista final de los jugadores que representarán a Colombia en la Copa del Mundo.

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