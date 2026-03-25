Presidente de Independiente Rivadavia aceptó que hubo contactos con este club por Sebastián Villa

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, confirmó que existieron contactos con River Plate por el colombiano Sebastián Villa, en medio de las especulaciones sobre el futuro del atacante en el fútbol argentino.

Vila explicó que el interés del equipo de Núñez fue concreto, aunque no se logró avanzar hacia una negociación definitiva. “Con River sí hubo interés concreto, pero no nos pusimos de acuerdo”, afirmó el dirigente, dejando claro que las conversaciones no prosperaron en su momento.

En contraste, descartó cualquier acercamiento con Boca Juniors y precisó que nunca se manejaron cifras públicamente. Según indicó, este tipo de negociaciones se manejan entre el representante del jugador, el club y el propio futbolista, sin exposición mediática.

Más allá del mercado, el directivo resaltó el presente deportivo de Villa y volvió a posicionarlo como una de las principales figuras del campeonato. Sostuvo que, desde lo futbolístico, “es inobjetable” y reiteró que actualmente es el mejor delantero del fútbol argentino, de acuerdo con su visión y la de sectores de la prensa.



Sobre una eventual salida, Vila dejó abierta la puerta a futuro y recordó que existe un compromiso con el jugador. Aseguró que, cuando decida cambiar de aire, el club facilitará su salida, y anticipó que evaluarán ofertas en el próximo mercado de pases, en línea con la proyección de carrera del atacante.

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