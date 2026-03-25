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Presidente de Independiente Rivadavia aceptó que hubo contactos con este club por Sebastián Villa

Más allá del mercado, el directivo resaltó el presente deportivo de Villa y volvió a posicionarlo como una de las principales figuras del campeonato argentino.

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