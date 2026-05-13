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Selección Colombia cambia la fecha del partido de despedida en El Campín antes del Mundial

Aunque este miércoles se conocieron los precios de la boletería para este partido en Bogotá, horas después se confirmó la modificación del cronograma del compromiso.

Jugadores de la Selección Colombia.
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 13 de may, 2026

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó un cambio en la fecha del partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial. El compromiso amistoso ante su similar de Costa Rica, denominado “La Recta Final”, finalmente se disputará el lunes 1 de junio a las 6:00 de la tarde en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

Según explicó la FCF en un comunicado oficial, la idea inicial del cuerpo técnico siempre fue realizar el encuentro el 1 de junio, fecha considerada ideal dentro de la planificación deportiva rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, semanas atrás el compromiso había sido trasladado al 29 de mayo debido a diferentes requerimientos logísticos y operativos de las autoridades distritales y de seguridad en la capital del país.

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Ahora, tras nuevas reuniones y coordinaciones entre entidades públicas y privadas involucradas en la organización del evento, la FCF confirmó que el amistoso volverá a la fecha originalmente planteada. La decisión permitirá que el entrenador Néstor Lorenzo pueda contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de los tiempos previstos para la preparación mundialista.

¿Qué pasará con la boletería?

Horas antes de que se confirmara este cambio en el cronograma, se habían conocido las fechas y precios para asistir a este partido de despedida. Por eso, la federación enfatizó que esta modificación de la fecha no afectará el proceso de venta de boletería, por lo que la preventa y venta al público general continuarán sin alteraciones.

Aficionados siguen a la Selección Colombia en el Mundial

El partido ante Costa Rica será el último compromiso de la tricolor en territorio nacional antes de viajar a la concentración definitiva para el Mundial. Se espera que el estadio El Campín reciba a miles de aficionados que buscarán despedir al equipo y acompañar a figuras como James Rodríguez y el resto del plantel antes del inicio de la Copa del Mundo, que empezará el 11 de junio.

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