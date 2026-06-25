Costa Rica: el secreto de la longevidad en Zona Azul de Nicoya y el auge del turismo de bienestar

Costa Rica se ha posicionado globalmente no solo como un destino de exuberante naturaleza, sino como el refugio definitivo para quienes buscan reconectar consigo mismos. Bajo la filosofía del "Pura Vida", el país ofrece una experiencia de bienestar que trasciende la salud física para enfocarse en un equilibrio integral. Visitar Costa Rica permite encontrar “bienestar más allá de la salud física... tener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el entorno que nos rodea”.

El misterio de la Zona Azul en Nicoya

Uno de los mayores atractivos para el turista consciente es la Península de Nicoya, reconocida mundialmente como una de las pocas "Zonas Azules" del planeta. Este lugar destaca por la asombrosa longevidad de sus habitantes, donde no es raro encontrar personas que superan los cien años de vida.

Mientras que el promedio de vida en el resto de Costa Rica es de 85 años, en Nicoya la cifra es significativamente mayor.

Playas en Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de hábitos profundamente arraigados. Los nicoyanos mantienen una “buena alimentación basada en productos frescos” y realizan actividad física constante a través de labores diarias como la agricultura y la ganadería.



Pero más allá de lo físico, el secreto reside en su salud emocional: “tienen una fuerte conexión con la familia y la comunidad... viven con sentido o con un propósito realmente”, contó a Blu Radio, Heilyn James, vocera del Instituto Costarricense de Turismo - ICT.

En palabras de los costarrisences, estos habitantes “tienen una razón para levantarse todas las mañanas, para estar felices”.

Más que fotos: Una experiencia para el alma

El reto actual del turismo costarricense es que el visitante logre una desconexión real del estrés cotidiano y las pantallas. El objetivo es que el viaje sea “una experiencia que sea reconfortante para el alma, que te permita desconectarte de la cotidianidad”.

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Costa Rica no busca solo ofrecer "spots instagrameables", sino que el turista se pregunte: “¿Qué te devuelve el destino a vos?” una vez que regresas a casa.

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Para las mujeres que buscan seguridad en sus viajes solitarios, el país cuenta con el programa “Red Sofía”, que certifica a empresas y hoteles que garantizan condiciones de seguridad específicas para viajeras independientes.

¿Cuándo y dónde ir?

Con más de 600 playas en ambos litorales, las opciones son infinitas. Si busca observar espectáculos naturales como el desove de tortugas o el avistamiento de ballenas, la “temporada de lluvias o la temporada verde” (de mayo a mediados de noviembre) es la ideal, pues el país luce más exuberante.

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Por el contrario, si prefiere el sol constante en la playa, la temporada seca de mediados de noviembre a abril es su mejor opción.

Costa Rica invita a los viajeros a crear su propia "zona azul" personal, aprendiendo que la calidad de vida depende de “tomar las cosas con pausa” y valorar el contacto humano sobre la tecnología.