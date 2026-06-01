Así jugará Colombia vs. Costa Rica: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Ante más de 30.000 espectadores, la Selección Colombia enfrentará a Costa Rica este 1 de junio en el Campín como duelo de despedida para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará la próxima semana en México, Estados Unidos y Canadá.

La Tricolor enfrentará a Costa Rica y Néstor Lorenzo eligió a los 11 colombianos que saldrán a la cancha para este amistoso frente a Costa Rica ante la afición colombiana en la capital del país.

Titular Colombia vs. Costa Rica este 1de junio

Colombia, lista para viajar al Mundial

La selección colombiana apuntará este lunes a mejorar de cara al Mundial de 2026 cuando se despida de su público en el estadio El Campín de Bogotá ante Costa Rica, que busca empezar a enderezar el rumbo pensando ya en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.



Los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, empezaron la semana pasada en Medellín su preparación para el Mundial -en el que hacen parte del Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán- y luego se desplazaron a Bogotá, de donde viajarán la próxima semana a Estados Unidos para cerrar su puesta a punto.

El conjunto suramericano viene de perder 1-2 frente a Croacia y 1-3 con Francia, en dos juegos en los que el equipo ha recibido críticas por el bajo rendimiento colectivo y de algunos jugadores como James Rodríguez.

"Son partidos que ayudan para el rodaje, al nivel de confianza para el equipo y para darle continuidad a lo que venimos compitiendo. Hay que darle una importancia de 100 puntos", manifestó el lateral Johan Mojica sobre el amistoso de despedida frente a Costa Rica.