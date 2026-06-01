En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones presidenciales
Segunda vuelta
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Así jugará Colombia vs. Costa Rica: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Así jugará Colombia vs. Costa Rica: estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo eligió a los 11 futbolistas que vestirán la camiseta Tricolor para este duelo amistoso antes del viaje a Estados Unidos.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Ante más de 30.000 espectadores, la Selección Colombia enfrentará a Costa Rica este 1 de junio en el Campín como duelo de despedida para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará la próxima semana en México, Estados Unidos y Canadá.

La Tricolor enfrentará a Costa Rica y Néstor Lorenzo eligió a los 11 colombianos que saldrán a la cancha para este amistoso frente a Costa Rica ante la afición colombiana en la capital del país.

Titular Colombia vs. Costa Rica este 1de junio

Titular Colombia vs. Costa Rica.jpeg

Colombia, lista para viajar al Mundial

La selección colombiana apuntará este lunes a mejorar de cara al Mundial de 2026 cuando se despida de su público en el estadio El Campín de Bogotá ante Costa Rica, que busca empezar a enderezar el rumbo pensando ya en las Eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030.

Los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, empezaron la semana pasada en Medellín su preparación para el Mundial -en el que hacen parte del Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán- y luego se desplazaron a Bogotá, de donde viajarán la próxima semana a Estados Unidos para cerrar su puesta a punto.

El conjunto suramericano viene de perder 1-2 frente a Croacia y 1-3 con Francia, en dos juegos en los que el equipo ha recibido críticas por el bajo rendimiento colectivo y de algunos jugadores como James Rodríguez.

"Son partidos que ayudan para el rodaje, al nivel de confianza para el equipo y para darle continuidad a lo que venimos compitiendo. Hay que darle una importancia de 100 puntos", manifestó el lateral Johan Mojica sobre el amistoso de despedida frente a Costa Rica.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Costa Rica

Estadio El Campín

Publicidad

Publicidad

Publicidad