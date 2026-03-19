Violenta jornada en Bucaramanga: ataques sicariales dejan cuatro muertos y tres heridos

Una nueva ola de violencia golpeó a Bucaramanga en las últimas horas, dejando un saldo trágico que incluye la muerte de dos menores de edad y varios hechos sicariales en distintos puntos de la ciudad.

El caso más grave se registró en la cañada de la quebrada La Iglesia, sobre la vía que conduce a Girón, donde un ataque armado dejó dos menores muertos y tres personas más heridas. Las víctimas fueron sorprendidas por sicarios que abrieron fuego en el sector, generando pánico entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero, este hecho estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico en el área metropolitana. "Una problemática que sigue generando hechos de violencia en la capital santandereana y vamos a realizar operativos en las demominadas ollas del microtráfico", señaló el oficial

#Atención Ataque sicarial dejó dos menores muertos y tres más heridos en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron en la cañada de la quebrada La Iglesia en la vía a Girón. "Fue por el control del microtráfico", dijo el general William Quintero #MañanasBlu pic.twitter.com/tb3FZd1UTp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 19, 2026

Pero la violencia no se detuvo ahí. En el barrio Villa Paraíso fue asesinado un mototaxista en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes buscan establecer si el crimen también estaría vinculado a estructuras criminales o ajustes de cuentas.



A estos hechos se suma otro ataque sicarial en el sector de Campo Madrid, donde hombres armados acabaron con la vida de Carlos Arturo Quiroga. Este caso también es investigado para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

Las autoridades adelantan operativos en diferentes puntos de la ciudad para dar con los responsables de estos hechos, mientras crece la preocupación entre los ciudadanos por el aumento de la violencia y la presencia de estructuras dedicadas al microtráfico.

En la tarde de este miércoles, tres hombres fueron asesinados en Bucaramanga. En el barrio San Luis, sobre la quebrada La Iglesia, dos hombres fueron atacados a disparos; y en el barrio El Dangond otro más fue asesinado #VocesySonidos — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026

Estos nuevos episodios vuelven a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta Bucaramanga y su área metropolitana, donde las disputas por el control de economías ilegales siguen cobrando vidas, incluso de menores de edad.