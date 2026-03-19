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Violenta jornada en Bucaramanga: ataques sicariales dejan cuatro muertos y tres heridos

Autoridades ordenaron operativos en las denominadas 'ollas del microtráfico' tras ola de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

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