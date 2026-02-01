Verifican muerte de alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo, tras accidente fluvial

Las autoridades adelantan verificaciones sobre la presunta muerte por ahogamiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, señalado como uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo, en hechos ocurridos en el municipio de Tierralta, Córdoba. De acuerdo con el reporte inicial, la lancha en la que se movilizaba habría sufrido un accidente mientras se dirigía hacia la zona de ubicación temporal, en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional.

Según la información preliminar, la embarcación se habría volcado cuando cruzaba un río, lo que provocó la caída de sus ocupantes al agua. En ese hecho, alias ‘Gonzalito’ habría fallecido por ahogamiento, versión que aún está siendo corroborada por las autoridades competentes.

Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Clan del Golfo, confirmó que la información conocida hasta ahora apunta a un accidente. “La información que tenemos es que, al parecer, murió, de acuerdo a la información, murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado. Esa es la información que tenemos”, señaló.

Jiménez explicó que el reporte fue recibido inicialmente por canales de la propia delegación del grupo armado y que se está a la espera de confirmaciones oficiales. “Estamos esperando, nosotros recibimos esa información de la delegación de ellos. Sí. Porque, digamos, estamos en este momento en todo el proceso de trabajo y preparación para la instalación. Entonces, estamos como pendientes de reconfirmaciones y demás”, indicó.



Alias ‘Gonzalito’ es señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo y jefe del bloque que delinque en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sobre él pesan órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.

La Séptima División del Ejército Nacional adelanta las respectivas verificaciones en la zona para establecer con certeza lo ocurrido y confirmar la identidad de la persona fallecida.