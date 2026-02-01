En vivo
Verifican muerte de alias 'Gonzalito', cabecilla del Clan del Golfo, tras accidente fluvial

Verifican muerte de alias ‘Gonzalito’, cabecilla del Clan del Golfo, tras accidente fluvial

La información preliminar indica que el segundo jefe del Clan del Golfo habría muerto ahogado cuando se desplazaba hacia una zona de ubicación temporal para diálogos con el Gobierno.

