Destruyeron dos laboratorios donde producían hasta 300 kilos de coca cada mes en Turbo, Antioquia

‎Un nuevo operativo del Ejército Nacional de Colombia dejó como resultado la ubicación y posterior desmantelamiento de tres laboratorios ilegales en el que se dedicaban a la producción en masa de pasta de coca, afectando las economías ilícitas de los grupos armados organizados.

‎Los dos laboratorios estaban ubicados exactamente en la vereda La Llana, zona rural del municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, y de acuerdo con el informe entregado por las autoridades, tendrían una capacidad de producción cercana a los 300 kilos mensuales de clorhidrato de cocaína, avaluados en 1.250 millones de pesos.

En medio de las operaciones en el territorio los uniformados hallaron y posteriormente destruyeron 560 galones de pasta base de coca en proceso, 170 galones de ACPM, 140 galones de gasolina, y una cantidad significativa de insumos químicos y elementos utilizados para la elaboración del alcaloide.

"En su accionar terrorista ponen en riesgo la integridad y vida de la población civil. Gracias a nuestro personal experto en explosivos se logra la destrucción de estos dos artefactos sin generar afectaciones secundarias", dijo el coronel Diego Alberto León, comandante de la Décima séptima Brigada del Ejército.



Además, las autoridades indicaron que entre los materiales incautados se encuentran, entre otros elementos, 175 kilos de cemento, 130 kilos de cal, 120 kilos de urea, dos prensas artesanales y 21 canecas plásticas, utilizados para las adecuaciones de los laboratorios.

Con el resultado de este importante operativo se logra una afectación millonaria que afecta la economía y las finanzas del Clan del Golfo, debilitando su capacidad logística y criminal en esta zona del país.