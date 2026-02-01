En vivo
Destruyeron dos laboratorios donde producían hasta 300 kilos de coca cada mes en Turbo, Antioquia

Destruyeron dos laboratorios donde producían hasta 300 kilos de coca cada mes en Turbo, Antioquia

Las acciones contra estas estrcturas que pertenecerían al Clan del Golfo representan una afectación de hasta 1.300 millones de pesos.

