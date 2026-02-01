Robo y vandalismo a comedor comunitario deja sin servicio a más de 70 adultos mayores en Cali

Delincuentes ingresaron a la fuerza al comedor comunitario La Misericordia, ubicado en el barrio Andrés Sanín, en el oriente de Cali, donde vandalizaron la infraestructura, hurtaron el contador y las tuberias del gas, además de causar daños en las rejas de seguridad, ventanas y techos.

Tras este hecho, desde las directivas confirmaron que se vieron obligados a suspender la atención del comedor comunitario, completando más de una semana sin funcionar. Este comedor atiende diariamente a más de 70 adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

“Se llevaron todo lo que pudieron y por eso nos vimos obligados a suspender el servicio. Da mucha tristeza que la gente tenga que aguantar hambre por acciones que no deberían ocurrir”, expresó la hermana Fenivera Pérez, encargada del comedor comunitario.

Los delincuentes también hurtaron la llave del agua y dejaron dañadas las estufas y el horno, lo que obligó a los responsables a retirar otros equipos como neveras y congeladores para evitar nuevos robos.



“Llevamos alrededor de 26 años trabajando en este comedor y nunca habíamos vivido una situación tan difícil. Incluso contamos con una huerta para apoyar la alimentación, pero hoy no tenemos tranquilidad ni sabemos cómo continuar”, explicó la religiosa.

Ante esta situación, desde el comedor comunitario hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y de las autoridades para recibir apoyo económico o en materiales que permita recuperar el espacio y reanudar la atención a los adultos mayores que dependen de este servicio.