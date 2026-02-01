Yumbo, Valle, anuncia toque de queda para menores y prohíbe parrillero hombre en la noche

Las autoridades del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, anunciaron que a partir de este 1 de febrero entran en vigencia nuevas medidas de seguridad, tras un análisis realizado en el más reciente Consejo de Seguridad, en el que se evidenció un aumento en los índices de criminalidad, especialmente en los homicidios.

La primera medida, adoptada mediante el Decreto 022 del 30 de enero de 2026, establece la prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante del sexo masculino en todo el territorio de Yumbo. La restricción regirá entre el 1 de febrero y el 1 de abril de 2026, en el horario de 11:00 de la noche a 4:00 de la mañana, todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos.

“Se han presentado en los últimos días hechos de sangre en la modalidad de sicariato, cometidos en motocicleta y con parrillero hombre, especialmente en horas de la noche. Por ese motivo, y para brindarle herramientas a la Fuerza Pública que permitan contrarrestar esta situación, se expide este decreto”, explicó Carlos Andrés Arango Murgueitio, secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Yumbo.

Asimismo, mediante el Decreto 019 del 26 de enero de 2026, se anunció la restricción temporal del tránsito y permanencia de menores de edad en vías y lugares públicos sin la compañía de sus padres o representantes legales. La medida tendrá una duración de tres meses y aplicará los viernes, sábados, domingos y festivos, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.



“Estamos evidenciando la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en el consumo y venta de sustancias psicoactivas, así como en casos de explotación sexual. Por eso es necesario implementar esta medida preventiva de protección para los menores”, agregó el funcionario.

Las autoridades aclararon que las restricciones fueron definidas en horarios estratégicos para no afectar la actividad comercial ni las dinámicas cotidianas del municipio. El incumplimiento de estas medidas acarreará una multa tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2026 corresponde aproximadamente a $933.808 pesos colombianos