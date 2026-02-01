En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Yumbo, Valle, anuncia toque de queda para menores y prohíbe parrillero hombre en la noche

Yumbo, Valle, anuncia toque de queda para menores y prohíbe parrillero hombre en la noche

Desde este 1 de febrero rige la prohibición del parrillero hombre entre 11:00 p. m. y 4:00 a. m., y el toque de queda para menores sin acompañante de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. los fines de semana y festivos

