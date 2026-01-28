Habitantes de Yumbo protestan por aumento en la tarifa del servicio de transporte público

Desde esta mañana, y de manera intermitente, habitantes de Yumbo, Valle del Cauca, realizan un bloqueo a la altura de Ecopetrol, en la salida hacia Cali, como rechazo al incremento en la tarifa del transporte público intermunicipal.

Según los manifestantes, el aumento afecta directamente su economía, luego de que el pasaje de Yumbo a Cali pasara de $4.500 a $5.300 para este año.

“No me parece justo el incremento que le hicieron al transporte público. Yo trabajo en Cali y viajo todos los días. Esto nos está afectando muchísimo, porque pagar $5.300 es demasiado dinero y no hay sueldo que alcance”, expresó uno de los usuarios.

Ante los bloqueos anunciados desde días atrás, la Alcaldía de Yumbo sostuvo una reunión con las empresas transportadoras, en la que se logró una reducción de $100, dejando la tarifa en $5.200.



“El auxilio de transporte tuvo un incremento del 24,5% y quedó en $249.000. Con la tarifa con descuento que logramos hoy, una persona gastaría mensualmente $270.400 en transporte, es decir, una diferencia de $21.305 que debe asumir de su bolsillo, cifra menor a la que se pagaría con la tarifa inicial de 2025. Por eso acordamos reducir $100 con las empresas transportadoras”, explicó el alcalde de Yumbo, Edgar Alexander Ruiz.

Sin embargo, los ciudadanos aseguran que la reducción es insuficiente y exigen un descuento mayor, teniendo en cuenta que, en menos de dos meses, el pasaje aumentó $800: $400 en diciembre y otros $400 en enero. De no llegar a un nuevo acuerdo, advierten que continuarán con los bloqueos.