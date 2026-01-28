En vivo
Habitantes de Yumbo protestan por aumento en la tarifa del servicio de transporte público

Habitantes de Yumbo protestan por aumento en la tarifa del servicio de transporte público

El pasaje de Yumbo a Cali pasó de $4.500 a $5.300 este 2025. Alcaldía sostuvo una reunión con las empresas transportadoras, en la que se logró una reducción de $100, dejando la tarifa en $5.200.

