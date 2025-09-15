En vivo
Pacífico

Concejala de Yumbo desmiente atentado en su contra, se trató de un intento de robo

Ana María Benítez González confirmó que se encuentra en buen estado de salud tras los hechos ocurridos el pasado 12 de septiembre. Agradeció el apoyo recibido y pidió celeridad en la investigación.

Desmienten presunto atentado contra una concejala de Yumbo Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:15 p. m.

La concejala de Yumbo, Ana María Benítez González, se pronunció este lunes 15 de septiembre a través de un comunicado público, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un presunto atentado en su contra.

La dirigente política desmintió esa información y aclaró que el hecho fue, en realidad, un intento de robo que ya está siendo investigado por las autoridades.

“Afortunadamente me encuentro muy bien, al igual que mi familia y mi equipo de trabajo”, expresó Ana María Benítez en el documento, en el que también agradeció a quienes se han preocupado por su estado de salud, incluyendo amigos, conocidos, compañeros del Concejo de Yumbo y seguidores.

La concejala detalló que el incidente ocurrió el viernes 12 de septiembre y no el domingo 14, como se ha difundido erróneamente en redes sociales. Además, insistió en que hasta el momento no hay indicios que apunten a un atentado en su contra.

Ana María Benítez reiteró su compromiso con la comunidad y agradeció las muestras de solidaridad recibidas: “Reitero mi gratitud con todos y todas las que se preocuparon por mi integridad y por mi vida”, concluyó.

