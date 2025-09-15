Concejala de Yumbo desmiente atentado en su contra, se trató de un intento de robo

La concejala de Yumbo, Ana María Benítez González, se pronunció este lunes 15 de septiembre a través de un comunicado público, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un presunto atentado en su contra.

La dirigente política desmintió esa información y aclaró que el hecho fue, en realidad, un intento de robo que ya está siendo investigado por las autoridades.

“Afortunadamente me encuentro muy bien, al igual que mi familia y mi equipo de trabajo”, expresó Ana María Benítez en el documento, en el que también agradeció a quienes se han preocupado por su estado de salud, incluyendo amigos, conocidos, compañeros del Concejo de Yumbo y seguidores.

La concejala detalló que el incidente ocurrió el viernes 12 de septiembre y no el domingo 14, como se ha difundido erróneamente en redes sociales. Además, insistió en que hasta el momento no hay indicios que apunten a un atentado en su contra.

Ana María Benítez reiteró su compromiso con la comunidad y agradeció las muestras de solidaridad recibidas: “Reitero mi gratitud con todos y todas las que se preocuparon por mi integridad y por mi vida”, concluyó.