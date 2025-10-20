¿Quién es el 'pescador' colombiano que habría muerto en ataque de EE. UU? Tenía antecedentes

Alejandro Andrés Carranza Medina, conocido como ‘Coroncoro’, un ciudadano oriundo de Santa Marta, quien sería la persona que murió en la lancha bombardeada el pasado 15 de septiembre en aguas del Caribe, durante un ataque aéreo de las fuerzas militares de Estados Unidos. El hecho ha generado un inédito episodio de tensión diplomática entre Colombia y ese país.

Carranza Medina, de 40 años, según su familia, se dedicaba a la pesca en la zona de Gaira. Esa versión ha sido respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien ha pedido explicaciones por la operación militar. Sin embargo, el expresidente estadounidense Donald Trump sostiene que se trataba de un delincuente vinculado al narcotráfico.

Llama la atención que Carranza estuvo implicado en 2015 en el robo de 264 armas pertenecientes a la Policía en Santa Marta, las cuales fueron entregadas al grupo criminal Los Pachenca. En su momento, ‘Coroncoro’ aceptó los cargos y reconoció haber participado en el hurto.

Pese a esos antecedentes, su familia insiste en que llevaba años dedicado a la pesca y que no tenía relación alguna con actividades ilegales. Lisbeth Pérez, su sobrina, contó que no saben nada de él desde el 14 de septiembre, cuando salió al mar, y que mantienen la esperanza de que todo esto sea un error y que él siga con vida, pese a que llevan más de un mes sin saber de él.

"Nosotros estamos esperando que se trate de un error. Que él esté bien. A nosotros nadie nos confirma nada", contó la mujer.

Por su parte, Audenis Manjarrez, prima de Carranza, desmintió las versiones que lo vinculan al narcotráfico. Asegura que, si efectivamente es él quien aparece en los videos de la lancha atacada, solo estaba a la deriva en altamar porque uno de los motores había fallado.

