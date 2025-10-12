Playa Bahía Concha desde el agua, la nueva forma de descubrir Santa Marta

Bahía Concha es una de las playas más emblemáticas y accesibles del Parque Nacional Natural Tayrona, pero verla desde el mar es otra historia. A bordo de un catamarán, el trayecto se convierte en una experiencia sensorial que fusiona naturaleza, descanso y conciencia ambiental.

Desde que la embarcación se desliza en el muelle del Rodadero y se adentra en el mar azul, la experiencia ya comienza a transformarse: cada ola parece susurrar promesas de aventura, cada brisa lleva notas de sal y libertad.

El catamarán Tayrona de Taximarino es una de las formas más elegantes y apacibles de llegar a Bahía Concha, uno de los accesos marítimos al majestuoso Parque Nacional Natural Tayrona. Esta playa de arena blanca, aguas serenas y bosque seco tropical, está protegida bajo una figura de conservación, lo que exige a los visitantes tener una actitud de respeto por el entorno.

Desde el embarque temprano en el muelle de El Rodadero, la tripulación invita a dejar atrás la prisa, recibir una bebida de bienvenida y tomar asiento: los costados de la embarcación permiten una vista panorámica mientras se navega por bahías menos visibles desde tierra.



El recorrido marítimo es más que un transporte: es un preludio al instante de playa. Con el sol en ascenso, las siluetas de la Sierra Nevada se recortan sobre el mar, y las bahías, una tras otra, se revelan como espejos que reflejan la inmensidad. En cubierta, algunos pasajeros esperan con cámaras listas; otros simplemente cierran los ojos y dejan que el oleaje les dicte el ritmo.



Llegada a Bahía Concha

Al llegar a Bahía Concha, el desembarque es suave, casi ceremonial. El catamarán atraca con discreción y la arena blanca tiende una alfombra ante los pies. Durante varias horas se disfruta del mar en calma, de snorkel entre corales, caminatas ligeras por el borde del bosque seco y tiempo libre para reclinarse en hamacas naturales o sobre mantas bajo arboles.

"Queremos que quienes visitan Bahía Concha la disfruten, sí, pero también la respeten. Que salgan con conciencia de que cada ola, cada playa, forma parte de un ecosistema que merece cuidado”, dijo Katty Sanguino, gerente de Taximarino.



Sugerencias para quienes quieran vivir esta travesía

Hora ideal: Salir temprano, alrededor de las 8:30 de la mañana, para aprovechar toda la mañana en Bahía Concha.

¡Qué llevar?: Ropa de baño, toalla, protector solar biodegradable, gafas de sol, cámara, y algo de abrigo ligero para la brisa del atardecer.

Reservas: Confirmar cupo con antelación; el plan catamarán puede tener cupos limitados.

Actitud: Disposición para sumergirse con respeto, dejar el celular, escuchar el mar.

Impacto: Elegir operadores conscientes como Taximarino, pedir información sobre sus políticas ambientales, y seguir sus reglas para cuidarla.