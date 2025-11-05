Cancillería tramitará visa para que Petro viaje a la sede de la ONU en Nueva York

El viaje del presidente Gustavo Petro a Nueva York, donde asistiría a reuniones en la sede de Naciones Unidas (ONU), ya está siendo gestionado por la Vicecancillería.

Así lo confirmó en entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller de Asuntos Multilaterales de Colombia, quien explicó los pasos logísticos y diplomáticos que se adelantan para asegurar la participación del jefe de Estado.

El vicecanciller precisó que los trámites seguirán el procedimiento habitual para este tipo de desplazamientos oficiales. “Haremos lo que siempre hacemos con los viajes de los funcionarios. Tramitaremos la visa del señor Presidente para que pueda ir a Nueva York”, indicó el funcionario.

Confianza en los compromisos de la ONU

El vicecanciller aclaró que, más allá de los procesos burocráticos, el elemento clave que respalda el viaje del presidente Petro son las regulaciones internacionales que rigen la sede de Naciones Unidas. Según explicó, el país anfitrión —en este caso, Estados Unidos— tiene la obligación de garantizar el acceso de los mandatarios y delegaciones oficiales que participen en actividades de la organización.



“Nosotros sabemos que el reglamento de Naciones Unidas le permite al presidente Petro asistir a la sede, y por ende, confiamos que eso se respete por parte de Estados Unidos”, aseguró.

El funcionario reiteró que este derecho aplica siempre que la visita esté vinculada a eventos oficiales de la ONU, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Washington al albergar la sede del organismo multilateral.

Como referencia, el vicecanciller recordó el precedente histórico del expresidente Ernesto Samper Pizano, a quien en su momento le fue retirada la visa estadounidense, pero que aún así pudo ingresar a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU.

“Al margen de que, acuérdese Néstor, del caso Ernesto Samper, ¿no? A Ernesto Samper le es retirada la visa. Igual, cuando le correspondía inaugurar los periodos de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente podía entrar a Estados Unidos precisamente porque ese es el compromiso cuando Estados Unidos recibe la sede del Sistema de Naciones Unidas en Nueva York”, explicó.

Con este antecedente, la Cancillería confía en que se respetarán las normas internacionales y que el presidente Gustavo Petro podrá cumplir con su agenda en la sede de Naciones Unidas.