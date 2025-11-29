Venezuela condenó anuncio de Donald Trump sobre cerrar su espacio aéreo

Por medio de un comunicado, el gobierno venezolano denunció y condenó lo que calificaron como una “amenaza colonialista” el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo venezolano y de sus alrededores.

El régimen bolivariano afirma que esas declaraciones tienen “pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina y en el Caribe, negando el Derecho Internacional”, sumado a que dichas declaraciones representan una amenaza explícita de su uso de la fuerza.

Venezuela exige que se respete su espacio aéreo, el cual, comentan que está protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y rectificado en el Convenio de Chicago de 1944, el cual estipula que “cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio”.

Con esto, el Gobierno venezolano afirma que a través de esta acción también se suspenden los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Por todo lo anterior, hicieron un llamado a la comunidad internacional, a la ONU y a organismos multilaterales “a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad a nuestra Patria”, concluyeron.

