Venezuela condenó anuncio de Donald Trump sobre cerrar su espacio aéreo

Venezuela condenó anuncio de Donald Trump sobre cerrar su espacio aéreo

El Gobierno bolivariano asegura que esas declaraciones “constituyen un acto hostil, unilateral y arbitrario”, rompiendo, según ellos, el Derecho Internacional Humanitario.

