Trump advierte a "pilotos y narcotraficantes" sobre cierre total del espacio aéreo venezolano

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar este sábado, luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, enviara un mensaje directo desde su red social Truth: pidió a aerolíneas, pilotos y hasta a “narcotraficantes y traficantes de personas” considerar que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”. El anuncio, breve pero contundente, generó nuevas dudas sobre lo que ocurre tras bambalinas entre ambos gobiernos, justo en un momento en el que se habla de acercamientos y advertencias militares al mismo tiempo.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario.

El mensaje no explicó razones ni plazos, lo que dejó abiertas varias interpretaciones. La advertencia llega en un contexto en el que la administración Trump mantiene una postura agresiva frente a Venezuela, mientras sostiene un despliegue naval en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. En paralelo, crecen las versiones sobre un presunto contacto directo entre Trump y Nicolás Maduro para explorar una posible reunión.

Todo se agitó aún más cuando The New York Times informó sobre una llamada telefónica entre Trump y Maduro. Aunque ninguna de las partes confirmó ni desmintió el diálogo, la publicación asegura que el secretario de Estado, Marco Rubio —uno de los más férreos críticos del Gobierno venezolano— participó en la comunicación. Según el medio, la conversación no terminó con acuerdos concretos para un encuentro, pero sí abrió la puerta a nuevas tensiones.

Lo cierto es que el anuncio de Trump no cae en terreno vacío. Un día antes, el presidente estadounidense advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”. La frase reforzó la sensación de que Washington está dispuesto a aumentar la presión militar, mientras insiste en vincular al Gobierno de Maduro con actividades ilícitas, señalamientos que Caracas ha rechazado repetidamente.

A esto se suma que la Administración Federal de Aviación (FAA) ya había pedido a los pilotos “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, calificando la región como “potencialmente peligrosa”. Ese llamado ocurrió tras bombardeos de EE.UU. contra lanchas en el Caribe, ataques que han dejado muertos y que se justifican bajo operaciones antidrogas. Venezuela denuncia que se trata de acciones que violan su soberanía.

La advertencia de Trump, al no detallar razones ni procedimientos, deja un nuevo capítulo abierto en una relación marcada por desconfianza, mensajes cruzados y un Caribe convertido en escenario de presiones políticas y militares.