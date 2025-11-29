En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump advierte a "pilotos y narcotraficantes" sobre cierre total del espacio aéreo venezolano

Trump advierte a "pilotos y narcotraficantes" sobre cierre total del espacio aéreo venezolano

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se mantienen tensas, especialmente después de que The New York Times informara sobre una llamada telefónica entre el presidente Trump y Nicolás Maduro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad