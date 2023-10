'Ta Malo', el último álbum de Silvestre Dangond retoma el vallenato auténtico

"Mi vida es cantar", dice Silvestre Dangond en su más reciente álbum 'Ta Malo', que, según él, regresa a las raíces del vallenato en Colombia. La nueva entrega del guajiro es una promesa para sus fanáticos con el objetivo de volverlos a poner a parrandear y por qué no que sus temas vuelvan a sonar en varias regiones del país.

“No tuve que irme muy lejos para tener el mejor escenario, he leído todos los comentarios en redes y muchos dicen que en Las Vegas, o esa parte desértica de los Estados Unidos, en alguna visita…Y no. Lo más curioso es que esa foto la hice en la sabana de mi querida Bogotá, ay! Bogotá tanto que te quiero, increíble pero cierto, en el parqueadero del restaurante de Pipe Bueno… Casi me disfrazo de mecánico, pero sentí que ser yo mismo, compaginaba… Algo así como quedó", dijo Silvestre Dangond sobre la portada de este nuevo álbum

Esta es la lista de canciones de 'Ta Malo' de Silvestre Dangond

Coño , ¿Qué pasó? Esa Mujer es Mía . Tu Pretendiente. Bacano. Ni Media Llamada. Tu Libro Favorito. El Vallenato Es Silvestre. Primero Fue Mía. El Cucuyo. La Vallenata. La Cometimos Estoy Copetón Tú Por Allá y Yo Por Acá Nuestro Universo ¿Qué Quieres Que Haga?

Y es que Silvestre Dangond también fue nominado al Grammy Latino 2023 y esper estrenar 'Ta Malo' ante su público desde el 9 hasta el 10 y 11 de noviembre en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

“Siempre he dicho que al que le van a dar le guardan, y ‘El Vallenato de Silvestre’ la tenía yo guardada hace muchos años. Siempre he dicho que soy muy aliado del tiempo, y este era el tiempo de esta canción… Para mí lo más importante de la canción es rescatar el sonido, su mensaje, para que la humanidad y las nuevas generaciones entiendan, de qué está hecho el vallenato”, añadió Dangond.

