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Blu Radio  / Economía  / Así se mueve el mercado de la leche en polvo en Colombia: producción, consumo y sostenibilidad

Así se mueve el mercado de la leche en polvo en Colombia: producción, consumo y sostenibilidad

En términos nutricionales, la leche continúa siendo un alimento clave dentro de la dieta diaria por su aporte de proteínas, vitaminas y minerales.

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