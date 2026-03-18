Así se mueve el mercado de la leche en polvo en Colombia: producción, consumo y sostenibilidad

KLIM cumple ocho décadas en Colombia, consolidando su presencia dentro del mercado de productos lácteos con una propuesta que combina valor nutricional y reconocimiento entre los consumidores.

De acuerdo con datos de la compañía, en 2025 registró un crecimiento cercano a 60 puntos básicos en participación, lo que la mantiene como una de las referencias más relevantes dentro del portafolio de Nestlé en el país.

Parte de su operación se concentra en Valledupar, desde donde se articula la producción con regiones como Antioquia a través del Plan de Fomento Lechero. Esta iniciativa busca fortalecer la cadena productiva mediante asistencia técnica, incentivos económicos y la implementación de prácticas de ganadería regenerativa.

Actualmente, el programa beneficia a 320 productores y ha permitido que el 85 % de la leche utilizada por la compañía provenga de fincas con este tipo de prácticas sostenibles.



En términos nutricionales, la leche continúa siendo un alimento clave dentro de la dieta diaria por su aporte de proteínas, vitaminas y minerales. En el caso de KLIM Clásica, cada porción aporta alrededor de seis gramos de proteína y una combinación de micronutrientes que contribuyen al mantenimiento de los huesos y al funcionamiento del sistema inmunológico.

Este componente ha sido central en la permanencia del producto en los hogares colombianos a lo largo del tiempo.

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“Para muchos colombianos que crecieron viendo la lata amarilla en sus casas, una cucharada de KLIM no solo remite a su sabor característico, sino también a esos instantes cotidianos que permanecen en la memoria colectiva”, señaló Verónica Castro, gerente de Grupo de Marketing Nutrición Familiar de Nestlé.

En paralelo, la marca ha incorporado nuevas líneas como snacks lácteos dirigidos a niños, en respuesta a cambios en los hábitos de consumo y a la búsqueda de formatos más prácticos.