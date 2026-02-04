Doble homicidio en zona rural de Remedios, Antioquia

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia. Los cuerpos tenían impactos de arma de fuego y estaban amarrados en una de las vías del municipio.

Los hechos se registraron específicamente en el corredor vial que une el sector Caño Tigre y la vereda Campo Vijao, a unas seis horas del casco urbano de este municipio en límites con el municipio de Yondó, subregión del Magdalena Medio y sur de Bolívar. Las víctimas estaban con las manos atadas sobre sus espaldas y presentaban algunos impactos de bala.

De acuerdo con la información preliminar, hombres pertenecientes al Clan del Golfo le quitaron la vida a las víctimas, solo por entrar al territorio sin ser conocidos. Y de acuerdo con las autoridades, en esta zona del Nordeste antioqueño, los grupos ilegales imponen reglas y ponen fronteras invisibles.

Al parecer, estas personas ingresaron a la zona sin autorización ni estar registradas en las Juntas de Acción Comunal y presuntamente, quien ingrese al territorio sin un debido “permiso” es considerado enemigo y señalado de ser parte de sus adversarios, la fuerza pública o las guerrillas del ELN.



En medio de las investigaciones y del reconocimiento de las dos víctimas mortales, miembros del cuerpo técnico de investigación, establecieron que estos hombres no pertenecen al municipio de Remedios e identificaron a uno de los fallecidos como Einer David Arrieta García. el otro cuerpo aún no ha sido identificado.

Según datos oficiales, en esta misma zona ya van 11 muertos desde el mes de diciembre del año pasado. Los habitantes de veredas como Dos Quebradas, Ojos Claros, Río Negrito, Caño Tigre, Cooperativa y otros sectores aledaños al municipio viven atemorizados por la presencia permanente de los grupos ilegales, especialmente el Clan del Golfo.