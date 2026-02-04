En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Doble homicidio en zona rural de Remedios, Antioquia

Doble homicidio en zona rural de Remedios, Antioquia

Los cuerpos que estaban amarrados y tenían impactos de arma de fuego. Fueron lanzados en una vía del municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad