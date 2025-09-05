Expolicía revela qué nunca debe decir si tiene un accidente de tránsito

Cada año, miles de conductores se ven envueltos en accidentes de tránsito que pueden generar complicaciones legales, médicas y económicas. En esos momentos, las primeras reacciones suelen marcar la diferencia.

Expertos en seguridad vial y derecho coinciden en que no solo es clave actuar de forma correcta, sino también medir con cuidado cada palabra pronunciada en el lugar de los hechos.



¿Qué nunca se debe decir en un accidente de tránsito?

Una vez controlados los aspectos prácticos, surge una advertencia poco conocida y que puede tener consecuencias directas: evitar ciertas expresiones.

La prioridad en un accidente con víctimas es evacuar los heridos. Foto: AFP

Rebecca Mason, expolicía y presentadora de la BBC, relató que, tras sufrir una colisión frontal, aprendió que las palabras también pueden jugar en contra.

Aunque sus lesiones fueron leves, descubrió que lo dicho en esos instantes puede ser interpretado de formas que afecten una reclamación futura.

“Ten cuidado con lo que dices en el lugar del accidente, tanto al otro conductor como a quienes te rodean. Puede parecer natural disculparse, incluso si no es tu culpa, pero decir ‘lo siento’ a veces puede interpretarse como una admisión de culpa”, señaló Mason en declaraciones recogidas por Express.



Por qué disculparse puede traer problemas

El Royal Automobile Club (RAC) respalda esta advertencia. Según la organización, disculparse puede ser visto como un reconocimiento de responsabilidad y, en consecuencia, invalidar una reclamación ante el seguro.

Por ello, la recomendación es mantener la calma, no asumir culpas en el lugar y limitarse a manejar la situación de forma práctica.

Además, Mason indicó que no es conveniente declarar demasiado pronto que se está bien físicamente. Algunas lesiones tardan en manifestarse y un comentario apresurado podría complicar la cobertura médica.

¿Qué hacer en un accidente de tránsito?

La abogada Lola de Cárdenas explicó en un video de TikTok que lo inmediato es garantizar la seguridad de todos los involucrados y comenzar a recolectar pruebas.

La experta detalló que lo primero que aconsejaría un abogado en esa situación es sacar el móvil para grabar y fotografiar la escena: desde la posición de los vehículos hasta las matrículas y los daños ocasionados.

Luego, el procedimiento requiere documentar el accidente mediante un atestado policial o, si hay acuerdo entre las partes, con una declaración amistosa que debe estar completa y correctamente diligenciada.

En esa fase también resulta crucial registrar a posibles testigos y, si existen lesiones, acudir a urgencias el mismo día para no perder la relación entre el siniestro y las dolencias.

Finalmente, la especialista recordó la obligación de notificar al seguro en un plazo máximo de siete días.

Consejos básicos de seguridad en la vía

Además de lo jurídico, existen pasos esenciales que todo conductor debe seguir tras un choque: detener el vehículo, apagar el motor, encender las luces de emergencia y verificar si hay personas heridas.

En caso de lesiones, bloqueo de la vía o sospechas de alcohol o drogas, la llamada al 123 es obligatoria.

También se recomienda trasladar a pasajeros y mascotas a un lugar seguro y, posteriormente, intercambiar información con los demás conductores: nombre, dirección y número de matrícula.

Tomar notas, recopilar imágenes y revisar grabaciones de cámaras a bordo son prácticas que fortalecen la versión de los hechos.

