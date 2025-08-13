Consternación en Urabá: asesinaron a dos hermanos que trabajaban en una finca

Hallan sin vida a dos hermanos que trabajaban en una finca agrícola en Urabá. Según versiones de la ciudadanía, los hermanos habrían sido citados a un lugar y posteriormente asesinados en zonas distintas de esta subregión.

La comunidad del Urabá antioqueño no sale de su asombro por el homicidio de dos hermanos en zona rural de esta subregión. Las víctimas, al parecer, serían dos trabajadores de una finca agrícola de Necoclí.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los cuerpos fue encontrado entre el municipio de Necoclí y el corregimiento de Mulatos, mientras que el otro apareció en el corregimiento de Montebello, en jurisdicción de San Juan de Urabá. Según información preliminar, ambos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.

El coronel Jovanni Zanabria, comandante de la Policía de Urabá, le explicó a Blu Radio que se encuentran investigando las diferentes versiones de testigos que han sido difundidas en redes sociales que indican que los hermanos habrían sido citados por desconocidos antes de ser atacados.

"Sabemos que hay información que está circulando por redes sociales y por diferentes fuentes abiertas, pero esa información ya nos la darán las unidades de Policía Judicial cuando empiecen a recepcionar la información. Muy seguramente toda esa información que está circulando por redes sociales, nuestros investigadores tomarán contacto con quienes están manifestando esta situación precisamente para explicar qué información de esta es útil para iniciar la investigación y esclarecer esto y dar en cómo fueron las circunstancias en que se presentaron los homicidios", expresó el coronel.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables de este hecho que a generado consternación en la subregión de Urabá. Es de anotar que los cuerpos ya fueron trasladados a la morgue de San Juan de Urabá y a Necoclí.