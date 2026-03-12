Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado mantener la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia con la que se realizan los sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.



Número ganador de Caribeña Día hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 12 de marzo de 2026 es el: 9122 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 9122

Dos últimas cifras: 22

Tres últimas cifras: 122

La quinta: 2

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día cuenta con un horario establecido que permite a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión de la información ha contribuido a fortalecer la credibilidad del juego entre quienes participan con frecuencia.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las razones por las que este chance mantiene una alta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija cómo participar según su estrategia, preferencias o presupuesto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin tener en cuenta el orden.

acertar las cifras sin tener en cuenta el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de precisión de la apuesta y del valor jugado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro aspecto que ha contribuido a la popularidad del sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.



Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita que tanto los apostadores ocasionales como quienes juegan con mayor frecuencia puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Documentos requeridos

Para completar el trámite es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Publicidad

Dependiendo del monto ganado, las entidades operadoras pueden solicitar documentación adicional:

