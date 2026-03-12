Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado mantener la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia con la que se realizan los sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el jueves 12 de marzo de 2026 es el: 9122 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El Caribeña Día cuenta con un horario establecido que permite a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión de la información ha contribuido a fortalecer la credibilidad del juego entre quienes participan con frecuencia.
Una de las razones por las que este chance mantiene una alta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten que cada jugador elija cómo participar según su estrategia, preferencias o presupuesto.
Las principales modalidades son:
Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de precisión de la apuesta y del valor jugado.
Otro aspecto que ha contribuido a la popularidad del sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.
Los valores autorizados para apostar son:
Este rango facilita que tanto los apostadores ocasionales como quienes juegan con mayor frecuencia puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Documentos requeridos
Para completar el trámite es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, las entidades operadoras pueden solicitar documentación adicional: