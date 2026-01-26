En vivo
El llamado de urgencia de la Corte al Gobierno por recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo

El llamado de urgencia de la Corte al Gobierno por recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo

El alto tribunal está pidiendo información sobre los planes de respuesta y reaccionó que adoptó el Gobierno ante la crisis humanitaria que persiste en el Catatumbo.

