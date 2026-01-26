Ya hay acuerdos para entregar Hacienda Virgen del Cobre a más de 300 personas en Necoclí

Hace cerca de 10 días, el Estado colombiano recuperó la Hacienda Virgen del Cobre en el municipio de Necoclí y se la entregó a cerca de 120 familias campesinas víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño. No obstante, un día después decenas de personas invadieron el predio de más de 1.100 hectáreas por inconformidades por la supuesta entrega a personas del municipio de Chigorodó.

Hay que recordar que la hacienda está vinculada con alias 'Pelusa', mejor amigo de Pablo Escobar, incluso, con los hermanos Vicente Castaño y Carlos Castaño; alias ‘Don Mario'; alias 'El Alemán'; y alias 'Nolasco’, al ser un centro neurálgico de reuniones criminales y por ello el pedido de las comunidades del municipio de Necoclí.

Volviendo a la actualidad, la invasión que realizaron personas sin derecho de propiedad generó un operativo de la Fuerza Pública que terminó en desmanes y con más de 10 personas capturadas. Tras estos hechos el director de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que se llegó a un acuerdo para que las tierras sean entregadas a las personas de Necoclí.

"Cambiaremos en ese sentido la oferta que hemos dispuesto de la Agencia Nacional de Tierras mediante ruedas de negocio para que podamos ampliar el alcance de la reforma agraria en esta región, que podamos avanzar sustancialmente en que estos procesos sean para el beneficio del municipio de Necoclí", aseguró el director Felipe Herman “



También hay que mencionar que, tanto Harman como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han realizado duros señalamientos sobre las vías de hechos que se han reportado en la Hacienda Virgen del Cobre y en donde señalan que serían promovidas por el Clan del Golfo y el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena.

Finalmente, la reunión realizada recientemente dejó como resultado la instalación de una mesa permanente de trabajo junto a las comunidades y las autoridades locales, con el objetivo de garantizar que este predio sea entregado a las víctimas del conflicto armado y al campesinado de Necoclí.