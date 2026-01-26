En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Relación comercial debe primar sobre la política en diálogo Petro - Trump”: AmCham

“Relación comercial debe primar sobre la política en diálogo Petro - Trump”: AmCham

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana plantearon 5 puntos posibles para la reunión de ambos mandatarios. Para los comerciales colombianos, debe primar la relación comercial que la política.

Publicidad

Publicidad

Publicidad