Cae pareja que pretendía viajar a España con más de cuatro kilos de droga desde Cartagena

Una pareja conformada por hombre y una mujer, de 37 y 24 años años, respectivamente, fueron capturados en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a España con más de cuatro kilos de cocaína.

De acuerdo a la Policía Metropolitana de Cartagena, actividades de vigilancia y perfilamiento de pasajeros permitieron detectar a la pareja que tenía escondidas las cuatro láminas de estupefacientes en dos maletas.

“Nuevamente la Policía Nacional, gracias a sus controles en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cartagena, capturan a dos personas oriundas del departamento de Santander, los cuales, en dos maletas, pretendían engañar los controles y sacar del país en unas maletas de doble fondo hacia España dos kilos de cocaína cada uno en dos maletas, para un total de cuatro kilos de cocaína”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.

El oficial también señaló que se investiga si estas personas ya habían realizado este tipo de prácticas, pues al hombre le registra un viaje a Brasil.



“Estas personas son capturadas por la Policía Nacional y puestas a disposición de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía por el tráfico de estupefacientes. En este momento están enfrentando las respectivas audiencias para la legalización de su captura y definir su situación jurídica”, agregó.

Según la Policía, con este este resultado se logra evitar la comercialización de más de 10.000 dosis de cocaína, que está avaluada en 156.000 dólares, unos 560 millones de pesos en el mercado internacional.