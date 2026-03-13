El desgarrador momento que vivió padre de estudiante del Externado tras accidente: "Mire, despídase"

La muerte de Jhoana Katerine Agreda Jamioy, estudiante de 21 años de la Universidad Externado de Colombia, sigue generando conmoción en la comunidad académica y entre los usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá.

La joven falleció en la madrugada del miércoles luego de resultar gravemente herida tras un accidente ocurrido en inmediaciones de la Estación Las Aguas de TransMilenio, en el centro de la capital.

Según informó TransMilenio S.A., el hecho ocurrió presuntamente cuando una persona intentaba ingresar al sistema de manera irregular y terminó siendo arrollada por un bus del sistema. Tras el incidente, la estudiante fue trasladada a un centro médico, donde permaneció varias horas bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, para su familia, las horas posteriores al accidente se convirtieron en una angustiante espera marcada por la incertidumbre y el deterioro progresivo de su estado de salud.



Jhoana Katerine Agreda Jamioy murió tras intentar colarse en TransMilenio. Foto: Redes sociales

En diálogo con Blu Radio, su padre, Andrés Agreda, relató el difícil momento que vivió junto a su familia mientras los médicos intentaban salvar la vida de la joven.

Según contó, luego de llegar al hospital y conocer que su hija estaba en estado crítico, los especialistas comenzaron a atenderla de inmediato. No obstante, con el paso de las horas la situación médica se fue complicando.

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“Los médicos me dijeron que se encontraba totalmente grave. Yo solo les supliqué que le dieran la mejor atención”, explicó el padre de la estudiante.

De acuerdo con su relato, el equipo médico realizó procedimientos para intentar estabilizarla, pero el estado de salud continuó deteriorándose con el paso de la madrugada.

“Cada vez se fue agravando. Supuestamente le hicieron una cirugía, pero se fue agravando más”, señaló.

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El momento más difícil llegó horas después, cuando los médicos llamaron a la familia para informarles que el panorama era irreversible. Fue entonces cuando escuchó las palabras que, asegura, nunca olvidará.

“A las 4:30 de la mañana nos dijeron: ‘Mire, despídase, que realmente ya con ella no podemos hacer más nada’”, relató con dolor.

Minutos después, hacia las 5:10 de la mañana, se confirmó el fallecimiento de la joven estudiante de sexto semestre de Antropología, cuya muerte ha generado múltiples mensajes de solidaridad.

“Fue un golpe duro para mí, para mi esposa, para mi familia y para mi comunidad”, expresó Agreda.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en el sistema de transporte masivo de la capital.