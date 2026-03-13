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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El desgarrador momento que vivió padre de estudiante del Externado tras accidente: "Mire, despídase"

El desgarrador momento que vivió padre de estudiante del Externado tras accidente: "Mire, despídase"

El padre de la joven universitaria de 21 años contó cómo recibió la llamada sobre el accidente y las horas de angustia que vivió mientras los médicos intentaban salvarle la vida.

Habla padre de Jhoana Katerine Agreda Jamioy, quien murió tras intentar colarse en TransMilenio
Jhoana Katerine Agreda Jamioy murió tras intentar colarse en TransMilenio.
Foto: Redes sociales y captura Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de mar, 2026

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