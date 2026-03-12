Habla papá de estudiante del Externado que murió al intentar colarse en TransMilenio: "Grave, grave"

La muerte de Jhoana Katerine Agreda Jamioy, una estudiante de 21 años de la Universidad Externado de Colombia, ha generado conmoción en la comunidad académica y entre los usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá. La joven falleció luego de resultar gravemente herida tras ser arrollada por un bus del sistema en inmediaciones de la estación Las Aguas, en el centro de la capital.

Según informó la empresa TransMilenio en un comunicado oficial, el incidente ocurrió cuando, presuntamente, una persona intentaba ingresar al sistema de manera irregular.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos”, explicó la entidad.

La víctima fue identificada como Jhoana Katerine Agreda Jamioy, una joven indígena que cursaba sexto semestre del programa de Antropología en la Universidad Externado de Colombia. De acuerdo con información conocida por este medio, al momento del accidente la estudiante se encontraba en compañía de dos personas más, al parecer también estudiantes de la misma universidad.



Jhoana Katerine Agreda Jamioy murió tras intentar colarse en TransMilenio. Foto: Redes sociales

Tras el accidente, la joven fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció varias horas bajo atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció en la madrugada del miércoles hacia las 5:00 a. m. en la Clínica Nueva, ubicada en la localidad de Teusaquillo.



Pronunciamiento del padre de la universitaria

El padre de la estudiante, Andrés Agreda, relató los difíciles momentos que vivió la familia mientras los médicos intentaban salvarle la vida.

“De inmediato con mi esposa fuimos hasta la clínica. Eso fue tipo 12 de la noche cuando me llevaron. Prácticamente me dijeron que estaba grave, grave. Los médicos, de una u otra manera, hicieron todo lo pertinente. Acudieron varios especialistas, pero siempre me comentaron que estaba muy grave”, contó.

Según relató el padre, las lesiones que sufrió su hija fueron de gran gravedad.

“Ella realmente tenía fracturada la pierna y la cadera”, señaló, al recordar que el personal médico intentó estabilizarla, pero finalmente su estado crítico derivó en su fallecimiento horas después.

Tras lo ocurrido, la familia de la joven se encuentra a la espera de la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal, así como del dictamen final que establezca las causas exactas de su muerte.

Por su parte, la Universidad Externado de Colombia confirmó el fallecimiento de la estudiante y expresó su solidaridad con la familia. Desde la institución indicaron que, a través de Bienestar Universitario y la decanatura, se está brindando acompañamiento en los trámites relacionados con las honras fúnebres, ya que la familia habría manifestado no contar con los recursos económicos suficientes para cubrir estos gastos.

Además, se conoció que Jhoana Katerine hacía parte del programa distrital Atenea, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes de la ciudad mediante apoyos académicos y financieros.

Entre tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá.