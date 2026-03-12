En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla papá de estudiante del Externado que murió al intentar colarse en TransMilenio: "Grave, grave"

Habla papá de estudiante del Externado que murió al intentar colarse en TransMilenio: "Grave, grave"

La estudiante universitaria fue trasladada a una clínica en Teusaquillo tras el accidente, pero falleció en la madrugada de este miércoles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad