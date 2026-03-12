En vivo
Universitaria de 21 años muere tras ser arrollada por bus de TransMilenio: estudiaba en el Externado

Universitaria de 21 años muere tras ser arrollada por bus de TransMilenio: estudiaba en el Externado

La joven, de 21 años y quien iba en sexto semestre de Antropología de la Universidad Externado, falleció en la estación Las Aguas.

