Universitaria de 21 años muere tras ser arrollada por bus de TransMilenio: estudiaba en el Externado

Johanna Caterina Agria Jamioy, estudiante de 21 años de sexto semestre de Antropología de la Universidad del Externado de Colombia, falleció tras ser arrollada por un bus de TransMilenio en la estación Las Aguas, ubicada en el centro de Bogotá.

De acuerdo con la información disponible, la joven hacía parte del programa distrital Atenea, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes de la ciudad mediante apoyos académicos y financieros.

En un comunicado, TransMilenio indicó que el incidente se produjo presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. La empresa señaló que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos para este tipo de situaciones.

"El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. TransMilenio lamenta lo ocurrido, realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema", explicó la entidad. Además, se mantiene atenta a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones.



La Universidad del Externado de Colombia confirmó el fallecimiento de Johanna y manifestó su acompañamiento a la familia. Desde Bienestar Universitario se está apoyando a los familiares en los trámites relacionados con la sepultura y demás procesos necesarios tras la muerte de la estudiante.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y si existe responsabilidad por parte del conductor del bus.